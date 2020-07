Sotto il sole di Riccione/ Il film italiano targato Netflix con Cristiano Caccamo

SOTTO IL SOLE DI RICCIONE, IL FILM ITALIANO TARGATO NETFLIX DISPONIBILE DA OGGI

Per alcuni è il sequel di Sapore di Sale per altri ancora è un omaggio al cinema italiano che era, quello fatto di sole, bella compagnia e serate in spiaggia, quello che è certo è che Sotto il Sole di Riccione, il film italiano targato Netflix, ha già diviso il pubblico. Gli sceneggiatori e produttori del film sono pronti a giurare che sia la rappresentazione di tutto quello di cui abbiamo bisogno ovvero sole, mare e libertà dopo mesi passati in casa per via del lockdown, un vero e proprio antidoto all’estate che stiamo vivendo tra mascherine e distanziamenti, un tuffo nel passato e una voglia di ritornare in pista, ma cosa ne pensa il pubblico? Gli amanti di Netflix e dei grandi film americani sono infuriati alla luce delle produzioni italiane destinate alla piattaforma e non fanno altro che bistrattare il film proprio come hanno fatto con la serie che ha aperto questo filone, Summertime. Ma sarà davvero così male?

IL CAST DI SOTTO IL SOLE DI RICCIONE

A firmare Sotto il Sole di Riccione ci ha pensato Enrico Vanzina, deus ex machina del film, Tommaso Paradiso ha fatto lo stesso con la colonna sonora tenendo un concerto gratuito in piazza l’ottobre scorso per girare la scena della sua esibizione, e il cast? Anche in questo caso il filone è quello dei film anni ’80 visto che la vecchia guardia è formata da attori come Isabella Ferrari, Luca Ward e Andrea Roncato, mentre le “nuove” leve sono capitanate da Cristiano Caccamo. Al suo fianco alcuni volti noti ai più giovani a cominciare da Lorenzo Zurzolo (già visto in Baby) e Ludovica Martino (volto noto di Skam Italia) finendo a Saul Nanni e Sergio Ruggeri. Il resto lo faranno amori e amicizie in un intreccio tipico della commedia all’italiana di quegli anni, tra chi cerca la propria indipendenza e chi sarà alle prese con i primi batticuori.

Ecco il trailer del film:





