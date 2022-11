Sottotono/ “Tiziano Ferro? Era nostro corista, ora impariamo da lui…”

I SOTTOTONO, COME MAI SONO LEGATI A TIZIANO FERRO?

I Sottotono saranno protagonisti questo pomeriggio dello speciale “Io sono Tiziano” che ‘Verissimo’ dedica su Canale 5 a Tiziano Ferro, in uscita col suo ultimo album di inediti, e anche per celebrare gli oltre vent’anni di una carriera già ricca di successi. E, per l’occasione, nel programma condotto da Silvia Toffanin saranno di scena anche amici e colleghi del cantautore, da Giorgia a Sting (protagonista di recente di un duetto con lui) fino ad arrivare alla band hip hop nata a metà degli Anni Novanta e protagonista della scena musicale di quel periodo: ma cosa sappiamo dei Sottotono che oggi daranno vita a una sorta di reunion con Tiziano Ferro che proprio col gruppo formato da Tormento e dal produttore Fish?

Nati nel 1994 e protagonisti della scena hip hop e contemporary R&B fino al 2001 (data del loro scioglimento prima di tornare di recente, nel 2021, dopo un lunghissimo iato, i Sottotono annoveravano nella formazione originaria, oltre al citato Tormento (il rapper Massimiliano Cellamaro) e a Big Fish (Massimiliano Dagani) anche il rapper Nega e il ‘turntablist’ DJ Irmu, con entrambi pronti però a lasciare il gruppo dopo l’album d’esordio “Soprattutto sotto” del 1994. Tornati alle scene negli ultimi tempi e dato alle stampe il quinto disco “Originali” dopo una lunghissima pausa seguita alla pubblicazione di quattro lp, i Sottotono hanno avuto modo di raccontare non solo i motivi della reunion ma hanno anche rievocato i loro esordi con la collaborazione con un giovanissimo Tiziano Ferro che dei Sottotono ha fatto il corista.

BIG FISH E TORMENTO, “TIZIANO FERRO? DA NOSTRO CORISTA E’ DIVENTATO…”

Intervistati dal FQMagazine, Big Fish e Tormento (gli unici due membri ‘superstiti’ della formazione originaria dei Sottotono) hanno motivato la scelta di tornare assieme dopo il Festival di Sanremo del 2019: “Eravamo lì per cantare con Livio Cori e Nino D’Angelo, in molti hanno pensato che avremmo buttato fuori, da lì a poco, un singolo e non è stato così: poi nel giro di qualche mese ci siamo resi conto che c’era ancora un bel feeling tra noi e che potevamo creare una situazione importante per chiudere un cerchio…” hanno raccontato riferendosi alla coincidenza di ritrovarsi sul palcoscenico dell’Ariston dopo la loro partecipazione nel 2001, presenza che peraltro fece scalpore anche per gli scontri con ‘Striscia la Notizia’ che li accusava, forse ingiustamente, di presunto plagio.

Ma di quell’intervista concessa lo scorso anno al magazine del Fatto Quotidiano è interessante anche un altro passaggio, ovvero quello in cui si ricorda la collaborazione dei Sottotono con Tiziano Ferro: “Lui era il nostro corista, ora impariamo da lui” è la sintesi del pensiero di Tormento e Big Fish che nel 2021 hanno coinvolto il 42enne cantautore di Latina, con Guè Pequeno e Marracash, nel singolo “Solo lei ha quel che voglio”: “Tiziano ha speso per noi sempre bellissime parole e lo ringraziano: lui era coinvolto nel nostro progetto, eravamo nuovi sulla scena hip hop (…) Oggi siamo felici nel vedere l’artista che è diventato, ha studiato, non nasconde la sua arte e la comunica al meglio” le parole al miele dei due a cui, su Instagram aveva replicato lo stesso Ferro ringraziandoli “per avermi scelto a 19 anni” e parlando dei Sottotono come “sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione: non ringrazierò mai abbastanza Big Fish e Tormento”.











