Souvenirs of Spain & Italy/ Profumo e sapori (musicali) mediterranei dal Mid-West Usa

Questo nuovo CD di sapori e colori mediterranei arriva dal Mid-West americano, la Jacobs School of Music dell’Università dell’Indiana. Probabilmente, molti dei nostri lettori non sanno che è uno dei migliori conservatori degli Stati Uniti. Durante i quindici anni in cui ho vissuto a Washington, ogni stagione un’opera completamente prodotta dalla Jacobs School veniva eseguita al Kennedy Center Opera House per un paio di serate dai suoi migliori studenti e professori: erano allestimenti completamente professionali per un pubblico pagante e spesso i biglietti erano esauriti. Il Quartetto Pacifica (Simin Ganatra, violino; Austin Hartman, violino; Mark Holloway, viola; Brandon Vamos, violoncello) è in residenza dal 2012 alla Jacobs School.

In precedenza, il Quartetto Pacifica era in residenza al Metropolitan Museum of Art e, prima ancora, all’Università di Chicago. Il quartetto è stato fondato nel 1994. I quattro solisti hanno una lunga prassi di suonare insieme e amalgamano i suoni dei loro strumenti molto bene. Il quartetto ha ricevuto diversi premi negli Stati Uniti e in Europa. I quattro artisti sono, naturalmente, professori nella facoltà della Jacobs Schools.

Cedille Producers Circle è una piccola casa discografica con sede a Chicago, specializzata in musica da camera. Si tratta di una boutique, sostenuta principalmente da fondazioni culturali. Queste due determinanti ed il fatto che, in quanto italiano, amo i sapori e i colori mediterranei mi hanno fatto interessare a questo CD.

Souvenirs of Spain and Italy include quattro quartetti d’archi (due ampliati a quintetto, tre di compositori italiani e uno di un artista spagnolo. Essi si estendono per diversi decenni, anzi secoli. Il concerto di Vivaldi in Re maggiore, RV 93 e il quintetto per chitarra e quartetto d’archi di Boccherini in Re maggiori, G 448 sono due gemme del XVIII secolo. Il quintetto per chitarra e quartetto d’archi Op.143 di Castelnuovo-Tedesco e il quartetto di Turina La oraciòn del torero sono piccole gemme del ventesimo secolo. Sharon Isbin alla chitarra si aggiunge al Pacifica Quartet. Nel pezzo di Turina, Eduardo Leandro suona le nacchere e il tamburello.

Iniziamo con i due pezzi con la chitarra. Quando Luigi Boccherini (1743-1805) scrisse il suo quintetto, la chitarra non aveva ancora ancora un ruolo nelle sale di concerto, anche se era uno strumento popolare alla corte francese, soprattutto a ragione di chitarristi-compositori spesso in tribunali aristocratici. Così, all’epoca, il quintetto di Boccherini poteva essere considerato avanguardia. L’inizio della pastorale nel primo movimento e il fandango finale sono innovativi (per allora) e pieni di sapore e colori. Sono un ponte tra le tradizioni musicali di Italia e Spagna.

In Italia, Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) è meno conosciuto e meno eseguito di quanto meriti, anche perché ha vissuto e lavorato principalmente a Los Angeles dove ha composto quasi duecento partiture per i film di Hollywood, dopo essere emigrato dalla sua patria a causa delle leggi razziali emanate dal fascismo. La sua rappresentazione dei sonetti di Shakespeare mi ha molto colpito qualche anno fa al Sagra Musicale Umbra. Mario Castelnuovo-Tedesco incontrò Andrés Segovia a Venezia e iniziò una lunga collaborazione con lui. Questo quintetto è uno dei frutti di quella collaborazione. È relativamente lungo (23:45 minuti) per un brano di musica da camera. È ricco di temi vivaci e dialoghi tra i singoli giocatori, soprattutto nel finale contrappuntistico con ritmo languido di una Habanera, un chiaro ricordo della Spagna. La Spagna è anche presente anche nel secondo movimento con una Melisma.

Il compositore spagnolo Joaquin Turina era un altro seguace di Segovia, anche se il brano scelto per questo CD non richiede una chitarra. In circa dieci minuti molto densi, ha descritto la preghiera del torero prima di iniziare la lotta. Ci sono le nacchere e il tamburello come sfondo di un quartetto pieno di tensione e introspezione. Quello di Vivaldi è uno dei concerti più popolari del “prete rosso” veneziano – come è stato chiamato a causa del colore dei suoi capelli. Molto probabilmente fu composto durante un viaggio a Praga tra il 1791 e il 1793. E ‘stato originariamente concepito per liuto e quartetto d’archi. Nelle versioni moderne, spesso la chitarra sostituisce il liuto. In questo CD, l’arrangiamento è di Emilio Pujol e Sharon Isbin. Il suono è molto equilibrato e c’è un’atmosfera abbastanza efficace soprattutto nel secondo movimento, un largo.

In breve, un programma originale e un’esecuzione eccellente rendono un ascolto molto piacevole.



