Spari su set video Roddy Ricch e 42 Dugg: 3 feriti/ Video, rapper in diretta social

Si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria tragedia quanto accaduto sul set del video musicale di due giovani rapper, Roddy Ricch e 42 Dugg. A riportare l’accaduto è stato il Daily Mail – poi ripreso anche da Il Messaggero nella sua edizione online – il quale ha riferito di una tragica sparatoria sul set proprio durante la realizzazione dei video dei due artisti. Il bilancio lascia senza fiato: 3 feriti. Fortunatamente non ci sarebbe stata alcuna vittima ma la paura è stata tanta al punto tale che i due rapper sono intervenuti sui social per rassicurare i rispettivi fan sulle loro condizioni di salute.

Secondo la ricostruzione, i rapper Roddy Ricch e 42 Dugg si trovavano sul set pronti a girare un video musicale ad Atlanta quando è stato aperto il fuoco. Stando a quanto reso noto da WSB-TV, tre persone sarebbero rimaste ferite nella sparatoria. Una di loro è stata prontamente curata sul posto mentre le altre due hanno necessitato del trasporto in ospedale.

SPARATORIA SU SET VIDEO MUSICALE DI RODDY RICCH E 42 DUGG

Ad intervenire durante la sparatoria sul set del video di Roddy Ricch e 42 Dugg sono stati gli agenti di polizia che hanno risposto al fuoco. L’episodio si è consumato nel deposito di rottami scelto come location del video. Inizialmente le notizie alquanto confuse hanno destato parecchia preoccupazione presso i fan dei due artisti. Roddy Ricch (22 anni) e 42 Dugg (26 anni) sono così intervenuti con una diretta social per tranquillizzare tutti accennando, seppur in maniera molto tirata, ad un sorriso solo per rincuorare i propri follower. I due rapper sono molto apprezzati in America. Il più giovane (il vero nome è Rodrick Wayne Moore Jr.) è un cantautore e produttore discografico statunitense diventato popolare nel 2018 con il mixtape Feed tha Streets II, che gli ha fatto guadagnare il numero 67 nella Billboard 200. 42 Dugg – al secolo Dion Marquise Hayes -, è diventato una figura di spicco nella scena rap emergente di Detroit a partire dalla metà del 2010.





