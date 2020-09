Speranza e Alberto, Temptation Island/ Cosa accade con Nunzia?

Speranza Capasso e Alberto Maritato saranno tra i protagonisti della puntata di Temptation Island 2020 di stasera 30 settembre 2020. Molto probabilmente, vista la decisione, poi cambiata, di Speranza di chiedere il falò di confronto, se Alberto dovesse continuare nei suoi atteggiamenti molto intimi con la single Nunzia, non si esclude l’eventualità di un incontro tra Speranza ed Alberto. Di certo ciò che ci si aspetta è che Alberto non faccia alcun passo indietro rispetto alla single Nunzia, visto il livello di confidenza ormai raggiunto, fatto di mani intrecciate, carezze, baci sfiorati e spogliarelli. Tutti atteggiamenti che Speranza osserva stoicamente, ma che, indubbiamente, la lasciano attonita e forse desiderosa di chiedere, questa volta per davvero, un falò di confronto.

Prima ancora della messa in onda della seconda puntata Speranza aveva avuto modo di vedere alcuni video all’interno del pinnetu, nei quali era palesemente chiara l’attrazione e il coinvolgimento emotivo tra Alberto e Nunzia. Un fealing che sembra contrariare molto Speranza, affondata anche da alcuni commenti di lui tra i quali l’infelice affermazione sul fatto che Serena non avrebbe il carattere della sua donna ideale. Fin da questo momento Speranza inizia subito a sfogarsi con le sue compagne di avventura, ammettendo di non essere in grado di perdonare Alberto per quanto ha fatto e detto.

Speranza e Alberto, dove eravamo rimasti

Speranza e Alberto sono la coppia più longeva di quest’edizione di Temptation Island, stanno insieme da sedici anni e sono Campani. La voglia di partecipare al reality parte del desiderio di testare la loro relazione e la loro stabilità di coppia, nella speranza di capire se sono pronti per fare un passo in più e far crescere la loro storia. Se nella prima puntata Speranza scopre che il fidanzato l’aveva tradita, nell’osservare il suo approccio con le altre ragazze single, Speranza si trova di fronte un ragazzo molto vicino alla single Nunzia con la quale sembra emergere una spiccata affinità caratteriale e una concreta attrazione fisica. Al contempo lui ammette di essere molto geloso e, proprio a causa di questa gelosia, si dichiara capace di rovinare tutto quello che Speranza fa da sola. Già in occasione della prima puntata, quindi, la coppia appare molto provata: da una parte Speranza è costretta ad ascoltare dichiarazioni di tradimento del suo fidanzato Alberto, dall’altra lui è tentato fortemente dalla single Nunzia.

In occasione del falò della seconda puntata Speranza ha modo di vedere dei video davvero poco entusiasmanti che ritraggono il suo fidanzato Alberto molto vicino alla single Nunzia. I due infatti oltre ad essersi concessi un’esterna con un aperitivo vis a vis, hanno avuto modo di confidarsi su molte questioni: soprattutto Alberto ha proseguito rimarcando il brutto carattere di Speranza e affermando che Nunzia sarebbe, potenzialmente, la persona con il carattere ideale. Anche in occasione delle serate all’interno del villaggio dei fidanzati la vicinanza tra Alberto e Nunzia è palese, tanto da cimentarsi in una sensuale baciata. In uno dei video di Alberto, Speranza intravede un bacio tra il suo fidanzato e Nunzia, purtroppo però il gesto di intimità tra i due non è stato a favore di telecamera, quindi Speranza è costretta a rimanere con il dubbio su quanto ha visto. A rincarare il tutto c’è un commento della single Nunzia che afferma di sentirsi come in luna di miele.

Mossa dalla rabbia e dalla delusione nei confronti del fidanzato Alberto e convinta a voler concludere il prima possibile la loro relazione, Speranza comunica ad Alessia la volontà di chiedere il falò di confronto. Saranno la conduttrice stessa e le compagne d’avventura di Speranza a farle cambiare idea, convincendola che forse vale la pena prendersi dell’altro tempo per capire davvero che cosa vuole.

