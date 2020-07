Speranza: “Stop collegamenti con Serbia, Montenegro, Kosovo”/ Firmata nuova ordinanza

L’Italia aumenta il numero dei voli bloccati in entrata a causa dell’epidemia di coronavirus. Ad annunciarlo è stato poco fa il ministro della salute, Roberto Sperenza, che ha aggiunto nella sua “blacklist”, Serbia, Montenegro e Kosovo. A spiegarlo è stato lo stesso esponente del governo attraverso la propria pagina Facebook, in cui ha specificato: “Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”. Attraverso la nuova ordinanza firmata da Speranza, tutti i voli e i treni e gli altri mezzi di trasporto da e per la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, sono bloccati. Al momento la lista “nera” delle nazioni il cui ingresso è vietato in Italia è composta da 16 paesi, leggasi Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia ed Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana e, appunto, Serbia, Montenegro e Kosovo.

SPERANZA, STOP A SERBIA, MONTENEGRO, KOSOVO. NEGATIVI I TAMPONI A SCAMPIA

Intanto sono stati scoperti nelle scorse ore 14 nuovi positivi al coronavirus fra i migranti di origine asiatiche che erano approdati pochi giorni fa a Pozzallo, in Sicilia. Dopo gli undici casi di positività riscontrati nello stesso gruppo di pakistani, i sanitari hanno effettuato una seconda tornata di tamponi attraverso cui sono emersi altri positivi. I nuovi casi sono tutti in isolamento in un’apposita struttura individuata dalla Prefettura di Ragusa e a breve potranno lasciare la Sicilia con tutte le misure di sicurezza adeguate come da protocollo. Sono risultati invece essere tutti negativi i 29 tamponi eseguiti nel campo nomadi Scampia, a Napoli, dove nei giorni scorsi era risultata essere positiva una 17enne incinta e altre cinque persone.



