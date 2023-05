Spice Girls, annunciato il grande ritorno / Mel B: “Tutte e cinque di nuovo insieme”

Le Spice Girls tornano ad esibirsi: l’annuncio di Mel B.

Melanie Brown, in arte Mel B. ha annunciato il grande ritorno della girl band anni’90: le Spice Girls. In un’intervista rilasciata al The Sun, la pop star ha dichiarato: “Stiamo programmando di rilasciare una dichiarazione ufficiale. La mia teoria è che se lo dico abbastanza, succederà. Sarà qualcosa che i fan davvero adoreranno“.

Mel B. ha poi aggiunto dei dettagli citando la collega Victoria: “Non posso dire adesso di cosa si tratta, perché stiamo finendo di perfezionare ciò che faremo insieme, tutte e cinque. Come abbiamo fatto a convincerla? In verità la questione era diversa. Voglio dire, ha vestito me e mia madre quando ho ricevuto l’MBE (una delle onorificenze più alte in Gran Bretagna, ndr), ti fa capire che siamo sempre state in contatto. Abbiamo un gruppo WhatsApp, si trattava solo di tempismo. Lei è molto impegnata con la sua linea di moda e con la famiglia, bisognava solo trovare il momento giusto. Adesso ci siamo riusciti, quindi dovrebbe esserci un annuncio molto presto” ha concluso l’ex Spice Girls.

Mel B. cantante Spice Girls, vittima di abusi domestici

Melanie Brown, in arte Mel B., ex membro della band Spice Girls, ha svelato di essere stata vittima di abusi domestici. L’artista, intervista rilasciata alla BBC, ha parlato del suo difficile passato sottolineando di non fidarsi delle autorità: “Non chiamerei la polizia perché non saprei se la prenderebbero sul serio, non mi fido“.

Mel B. ha svelato come le Spice Girls fossero a conoscenza della sua situazione: “Ero molto brava a nascondere le cose, specialmente qualsiasi cosa avesse a che fare con il mio allora marito, e cosa stavo subendo a casa. Dovrò sempre convivere con quello che mi è successo“.

