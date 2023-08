Spice Girls, in arrivo un film musicale sulla band?/ “Entusiaste del progetto” l’indiscrezione

Spice Girls, in trattativa per un film? Le ultime indiscrezioni

La reunion delle Spice Girls, in occasione del 30esimo anniversario dalla fondazione della band, è sempre più vicina. Emma, Geri, Mel B, Mel C e Victoria stanno per tornare ad esibirsi, insieme, sul palco per la gioia dei numerosi fan sempre più euforici.

Notte della Taranta 2023/ Diretta streaming, scaletta e ospiti: da Arisa a Tananai

Oltre al ritorno sul palco della band, però, sembrerebbe esserci anche un’altra novità molto importante. Secondo le indiscrezioni del The Sun, il gruppo tutto al femminile sarebbe in trattativa per un film musicale che racconti la storia delle Spice dagli esordi, al successo: “Sono entusiaste del progetto, che conterrà tante loro hit. Le ragazze stavolta non compaiono. È una storia allegra, di formazione. Dal punto di vista dello stile sarà simile al musical Greatest Days dei Take That, adattato dal loro spettacolo teatrale, ad ora guidato da Geri, che parla regolarmente con i produttori” svela la fonte.

Britney Spears, retroscena choc: "E' vicina ad un uomo dal passato criminale"/ Le accuse per l'ex dipendente

Spice Girls, Mel B. annuncia la reunion della girl band

Melanie Brown, in arte Mel B. ha annunciato il grande ritorno dell’iconica girl band anni’90: le Spice Girls. Ai microfoni del The Sun, la pop star ha lanciato lo scoop bomba che tanti attendevano: “Stiamo programmando di rilasciare una dichiarazione ufficiale. La mia teoria è che se lo dico abbastanza, succederà. Sarà qualcosa che i fan davvero adoreranno”.

A quanto pare, alla reunion delle Spice Girls potrebbe esserci anche Victoria: “Non posso dire adesso di cosa si tratta, perché stiamo finendo di perfezionare ciò che faremo insieme, tutte e cinque. Come abbiamo fatto a convincerla? In verità la questione era diversa. Voglio dire, ha vestito me e mia madre quando ho ricevuto l’MBE (una delle onorificenze più alte in Gran Bretagna, ndr), ti fa capire che siamo sempre state in contatto. Abbiamo un gruppo WhatsApp, si trattava solo di tempismo. Lei è molto impegnata con la sua linea di moda e con la famiglia, bisognava solo trovare il momento giusto. Adesso ci siamo riusciti, quindi dovrebbe esserci un annuncio molto presto” ha assicurato Mel B.

Fiorella Mannoia: "Chat stupro Palermo va portata a scuola"/ "Dopo averle lette mi sono chiesta una cosa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA