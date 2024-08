Splash – Una sirena a Manhattan, diretto da Ron Howard

Mercoledì 7 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25, la commedia del 1984 dal titolo Splash – Una sirena a Manhattan. Il film è diretto dal regista Ron Howard, indimenticabile interprete del personaggio di Richie Cunningham nella celebre sitcom Happy Days.

Il protagonista maschile di Splash – Una sirena a Manhattan è interpretato dalla stella di Hollywood Tom Hanks, considerato uno degli attori più versatili nel mondo cinematografico, e vincitore per ben 2 volte del Premio Oscar per Philadelphia (1994) e Forrest Gump (1995).

Al suo fianco l’attrice Daryl Hannah, volto molto amato dal pubblico per le sue interpretazioni in alcuni film cult, come Blade Runner (1982), Wall Street (1987) e Kill Bill: Volume 1 e 2 (2003/2004).

Nel cast del film Splash – Una sirena a Manhattan anche Eugene Levy, conosciuto in particolare per il personaggio di Noah Levenstein nella serie American Pie; John Candy, grande amico di John Belushi con cui lavorò in 1941 – Allarme a Hollywood (1979) e The Blues Brothers (1980); Dody Goodman, interprete di Grease – Brillantina (1978) ; infine Bill Smitrovich, volto di numerose serie tv, come Crime Story, Law & Order – Unità vittime speciali e Criminal Minds.

La trama del film Splash – Una sirena a Manhattan: una fiaba moderna

Splash – Una sirena a Manhattan è ambientato a Cape Cod, dove un giovane ragazzo si tuffa in acqua dalla sua barca e incontra una piccola sirena che nuota in mare.

Il giovane si risveglia a bordo dell’imbarcazione e scopre di essere stato tratto in salvo da un marinaio.

Vent’anni dopo il ragazzino è diventato un uomo, Allen (Tom Hanks), e lavora come commerciante di frutta e verdura insieme a suo fratello Freddie (John Candy).

Il protagonista sta attraversando un momento difficile poiché la sua fidanzata ha deciso di lasciarlo, così arriva a Cape Cod ma rischia di annegare cadendo dalla sua barca.

Per fortuna viene salvato da una splendida sirena (Daryl Hannah), perseguitata da uno scienziato particolarmente strano, Walter Kornbluth (Eugene Levy), che vorrebbe condurre delle ricerche su di lei. La sirenetta decide di trovare Allen via mare, ma il suo percorso sarà ricco di ostacoli, infatti si ritroverà inaspettatamente nuda ai piedi della Statua della Libertà.

I poliziotti che accorrono in suo aiuto la conducono da Allen e, nonostante la ragazza non riesca a parlare, riesce a dimostrare il suo entusiasmo al giovane nel rivederlo.

Tra i due nasce ben presto un profondo sentimento e Allen decide di chiamare la giovane Madison. Allen è ormai innamorato perso e chiede alla sirena di sposarlo, ma quest’ultima è costretta a rifiutare la sua proposta a causa di un terribile segreto che nasconde. La situazione diventa ancora più difficile a causa dell’arrivo dello scienziato, pronto a svelare la vera identità di Madison…