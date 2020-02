Spoiler SkyTg24 “Diodato vincitore Sanremo 2020”/ Titoli in rete: screenshot è virale

Il Festival di Sanremo 2020 poteva chiudersi senza una polemica? A far scoppiare l’ennesimo caso stavolta è SkyTg24, che avrebbe “spoilerato” il nome del vincitore della 70esima edizione della kermesse canora. I telespettatori, in attesa di conoscere l’epilogo della finale, si sono riversati sui social per commentare la puntata e fare i loro pronostici, mentre Amadeus e Fiorello prendevano tempo tra gag più o meno riuscite, balletti e ospiti qua e là. A un certo punto sono circolate in Rete le foto di un sottopancia di SkyTg24 con la scritta “Festival di Sanremo: vince Diodato”. A riportarlo, ad esempio, anche il noto Jerry Calà, che ha pure condiviso un video per dare conferma. A seguire è arrivata la segnalazione di Striscia la Notizia. Subito è scoppiata la bufera: si tratta di un clamoroso errore dell’emittente satellitare o di un vero e proprio “spoiler”? I complottisti sui social non mancano, anzi hanno già elaborato una teoria al riguardo. Visto che i giornalisti della carta stampata avevano chiesto ad Amadeus di comunicare il prima possibile il vincitore, potrebbe esserci una “talpa” a cui sarebbe sfuggito il nome, finito appunto nel sottopancia di Sky Tg24. Il caso farà sicuramente discutere, a prescindere dal vincitore che verrà annunciato a momenti…

Su Sky hanno già dato il vincitore Diodato #Sanremo20 pic.twitter.com/Rr2qnKKmtD — Jerry Cala’ Official (@JerryCala) February 9, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA