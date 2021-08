Spot iconici Telecom/ Da “Ma quanto mi ami?” di Alessandra Bellini a Massimo Lopez

La Telecom nel corso degli anni si è fatta conoscere anche per una serie di spot iconici diventati dei veri e propri cult per milioni di telespettatori. Corre l’anno 1991 quando l’allora Sip, monopolista di stato per le telecomunicazioni, trasmette alcuni spot tv che diventano dei veri e propri tormentoni. Sono gli anni dello spot con Alessandra Bellini, attrice e conduttrice televisiva italiana, protagonista di uno degli spot televisivi più amato di sempre in cui interpreta una ragazza innamorata che, tramite il telefono, vuole scoprire quanto i suoi pretendenti fossero innamorati di lei.

Durante lo spot, infatti, la Bellini diceva: “Marco mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? O scusa scusa un’altra telefonata! Ciao Andrea… mi ami?! E quanto mi ami?”. La domanda è diventato un vero e proprio tormentone per anni e anni, anche se in molti si sono sempre chiesti come facesse la Bellini a rispondere a più chiamate contemporaneamente. Semplice tramite l’avviso di chiamata che la SIP per quegli anni dava disponibile tramite il numero 187 che recitava “il tuo telefono sempre libero”.

Spot Telecom: dopo Alessandra Bellini “ma quanto mi ami” arriva “la telefonata che allunga la vita” di Massimo Lopez

Dopo il grande successo del tormentone “ma quanto mi ami” di Alessandra Bellini, la Telecom ci riprova due anni dopo con un altro spot che ha fatto la storia della compagnia di telecomunicazioni. Si tratta degli spot tv con protagonista Massimo Lopez che è stato testimonial della compagnia fino al 2000 complice il successo degli spot. Un lungo cammino, insieme, che ha portato la Sip a diventare Telecom Italia.

Negli spot, diretti diretti da Erminio Perocco e ideati dallo stesso Perocco in collaborazione con Mauro Mortaroli, Massimo Lopez interpreta il ruolo di un condannato a morte che attende di essere fucilato dal plotone di esecuzione. Prima di essere giustiziato però il condannato a morte chiede un ultimo desiderio: fare una telefonata. Una telefonata destinata a durare a lungo quella di Massimo Lopez che diventa così il re degli spot televisivi e della reclame di Telecom che sul finale recita “una telefonata allunga la vita”.

