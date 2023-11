Spotify Italia, Anna e Sfera Ebbasta sono gli artisti più ascoltati/ Le classifiche di fine anno 2023

Angelina Mango tra gli artisti protagonisti su Spotify Wrapped 2023

É tempo di bilanci, quando ormai manca poco allo scoccare del fatidico nuovo anno 2024, anche per la musica, con Sfera Ebbasta e Anna che dominano su Spotify Italia Wrapped 2023. In un consuntivo bilancio di fine anno musicale, la piattaforma online dedicata agli ascolti e gli ascoltatori, quindi lo streaming, Spotify Italia stila le Top list della migliore musica nel 2013, secondo vari ordini di classificazione in una grande raccolta.

Tra le Top-list artisti e canzoni nella raccolta su Spotify Italia, Wrapped 2023, più ambite nel Belpaese vi sono Top Artists Italia 2023, Top Songs Italia 2023, Top Equal Italia 2023, Best of Generazione zeta Italia 2023. La prima classifica accoglie le proposte musicali degli artisti maschili più ascoltati su Spotify Italia e vede primeggiare Sfera Ebbasta in un duetto con Marracash, 15 piani, superando Geolier con Come vuoi e Lazza con Cenere.

La seconda accoglie invece le canzoni più ascoltate in Italia e vede primeggiare il brano Cenere di Lazza, seguito da Gelosa di Finesse feat. Shiva, Capo Plaza e Sfera Ebbasta. La Top Equal accoglie le proposte musicali di cantanti e icone donne, con in pole Annalisa e Mon Amour e a seguire in una top 3 condotta da ex talenti di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango con Ci pensiamo domani e Elodie con Due. La Best of Generazione zeta 2023 vede primeggiare Angelina Mango con Ci pensiamo domani.

Tra le altre playlist, nel 2023…

La best of Alta Rotazione premia Elodie con Due e a seguire Bellissimissima di Alfa e Origami all’alba di Chiara. La top list Trend virali 2023 vede primeggiare Marracash e Gué, con Insta love.

Nel frattempo, intanto, tra le pole position di Spotify Wrapped 2023, Angelina Mango é una tra gli artisti in lizza per il posto di concorrente Big al Festival di Sanremo 2024. Questo, sulla scia del grande spoiler festivaliero appena annunciato da Amadeus….











