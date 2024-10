Acculturato e preparatissimo in campo musicale, Jake La Furia è uno dei giudici di X Factor 2024 insieme a Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Achille Lauro. Anche lui come gli altri ha ammesso di aver trovato colleghi meravigliosi con cui divertirsi durante uno dei programmi più amati degli ultimi anni. Ex idolo dei Club Dogo, Jake La Furia non ha mai smesso di mostrare tutta la sua enorme cultura musicale, che non è passata inosservata a X Factor 2024, soprattutto nel giudizio ai cantanti dei Bootcamp. Ed è stato proprio lì che con tanta sofferenza e difficoltà, lui come gli altri giudici ha scelto la sua squadra.

A far parte del gruppo e a volare agli Home Visit sono i Potara, i The Foolz, Francesca Siano e Elmira Marinova, quattro cantanti incredibilmente talentuosi che si sono giocati la sedia con una sfida appassionante fino all’ultimo. La data imperdibile è segnata per giovedì 17 ottobre 2024, giorno in cui in una tenuta in campagna, ogni giudice risentirà tutti i talenti uno ad uno cercando di capire chi ha davvero la stoffa per rimanere nel programma e iniziare così un percorso indimenticabile. Vediamo subito chi è la squadra di Jake La Furia a X Factor 2024, con alcune chicche su tutti e quattro i concorrenti.

X Factor 2024, i concorrenti di Jake La Furia: chi si scontra agli Home Visit

I primi a far parte della squadra di Jake La Furia a X Factor 2024 sono i Potara, un duo musicale stravagante il cui video delle audizioni è diventato in breve tempo virale sul web. Il loro genere? Il “Bubble Pop“, completamente inventato da loro. I Potara hanno carisma e si chiamano così per via degli orecchini di Dragon Ball. Chiamata anche con lo pseudonimo di “El Ma”, Elmira Marinova è un’altra concorrente di Jake La Furia, che ha sorpreso per via del suo talento a soli 17 anni. Originaria di Sofia, ha stregato i giudici e il pubblico con “Vampire”, ottenendo subito quattro sì.

Chi sono i concorrenti di Jake La Furia a X Factor 2024 Dopo aver conosciuto meglio i Potara e Elmira, andiamo a scoprire di più su Francamente, nome d’arte di Francesca Siano. Il suo è stato definito come l’inedito più bello mai sentito nel programma da Manuel Agnelli. La sua voce è particolarissima e il suo stile è unico e originale: questo è quello che vogliono vedere i giudici in questa edizione di X Factor 2024! E in ultimo ma non per importanza, i The Foolz, un gruppo fuori dagli schemi che si è meritato una bella standing ovation. E poi diciamocelo, belli come il sole hanno già conquistato anche i cuori del pubblico.