Siamo agli sgoccioli con le audizioni di X Factor 2024 e oggi giovedì 17 ottobre ci saranno gli attesissimi Home Visit con i quattro giudici pronti a dover rinunciare ad uno dei loro cantanti. Questa è l’ultima fase prima dell’inizio vero e proprio del talent, che vedrà andare in onda la prima puntata il 24 ottobre come al solito dalle ore 21.15 su SkyUno. Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake La Furia con i suoi concorrenti si troveranno insieme in una casa dispersa in campagna per conoscere meglio i futuri cantanti e scoprire chi ha la stoffa per continuare il percorso a X Factor 2024.

Gli Home Visit di X Factor 2024 rappresentano proprio l’occasione di vedere i giudici accanto ad ogni membro della squadra e instaurare un rapporto più confidenziale. Del resto esiste anche la “chimica” tra loro e i cantanti, fondamentale per poi creare un rapporto lavorativo proficuo. Anche Paola Iezzi si ritroverà come i colleghi insieme ai suoi artisti, che sono Pablo Murphy, Dimensione Brama, Frammenti e Laura Fethau. Andiamo a conoscerli meglio uno ad uno per scoprire le loro interessanti storie prima di vederli in azione negli Home Visit di X Factor 2024.

Da chi è composta la squadra di Paola Iezzi ad X Factor 2024? La cantante dell’ex duo Paola & Chiara ha scelto i suoi “allievi”, vediamo chi sono. Il primo è Pablo Murphy, 21enne di origini italo scozzesi che alle audizioni ha portato il mitico brano “SOS” degli ABBA, conquistando tutti i giudici per la sua tecnica vocale e per la sua semplicità. A far parte della squadra di Paola Iezzi anche i Frammenti, una band originaria di Conegliano che ha portato in scena una canzone nata “per scherzo”, come tanti dei loro pezzi. I due sono professori universitari e uno di loro vive attualmente a Monaco Di Baviera.

Passiamo poi a Dimensione Brama, altra band fondata nel 2021 da otto componenti con la passione per il teatro. Molti li ricordano per via del giudizio di Manuel Agnelli alle audizioni di X Factor 2024, dato che secondo il giudice non hanno portato rispetto alla canzone “Love Will Tear Is Apart” dei Joy Division. Si passa poi all’ultimo membro della squadra di Paola Iezzi, la talentuosissima Laura Fethau originaria di Pordenone che ha stupito la giudice, la quale le ha detto testuali parole: “Brava, mi hai un po’ stordito. Non mi aspettavo che un esserino come te cacciasse tutta questa voce”. Chi sarà eliminato agli Home Vision? Secondo i social i Frammenti sono quelli più a rischio, ma anche la più grande scommessa per la Iezzi.