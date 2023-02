Squalificati al Grande Fratello Vip? Signorini minaccia provvedimenti/ Concorrenti a rischio

Provvedimenti disciplinari in arrivo al GF Vip 7: cosa accadrà?

Bicchieri lanciati, offese pesanti, urla e persone muso a muso: le immagini che sono andate in onda nel corso della festa di Carnevale nella Casa del Grande Fratello Vip hanno sollevato ulteriori critiche e polemiche su questa edizione già tanto discussa. Proprio il comportamento di alcuni gieffini, la loro mancanza di educazione e di empatia col pubblico, è stato molte volte oggetto di accuse da parte dei telespettatori del programma.

Le polemiche in questi giorni si sono però moltiplicate proprio a causa delle immagini andate in onda recentemente che, secondo molti, hanno superato ogni limite. Motivo per il quale questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 7, la produzione, quasi certamente, prenderà dei seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti.

Squalifiche in arrivo nella Casa del GF Vip?

Più volte i Vipponi sono stati richiamati, anche in diretta, da Signorini per il comportamento scorretto e poco educato di alcuni. Microfoni non indossati, confessionali rifiutati, a questo si aggiungono le liti, i toni forti usati da alcuni concorrenti in queste ultime sere oltre che brutti gesti che hanno indignato il web.

Il culmine della sopportazione è ormai stato raggiunto secondo la produzione del Grande Fratello Vip, motivo per il quale questa sera verranno annunciati provvedimenti disciplinare ‘seri’, così come annunciato da Alfonso Signorini durante il collegamento nel daytime che anticipa la diretta di questa sera. Che siano in arrivo squalifiche o richiami in nomination diretta per i maggiori ‘trasgressori’?

