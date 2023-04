SQUALO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Chi è? Garko prima ipotesi ma…

Lo Squalo de Il Cantante Mascherato 2023: chi è?

Chi si nasconde dietro la maschera dello Squalo de Il Cantante Mascherato? La seconda settimana i giudici credevano che fosse Drusilla Foer, ma così non è. Allora, l’ipotesi primaria è diventata quella di Gabriel Garko. Non è però l’unica ipotesi. Secondo Flavio Insinna si tratterebbe Tullio Solenghi, mentre Iva Zanicchi avanza l’ipotesi Morgan. Francesco Facchinetti non ha dubbi: sarebbe Gabriel Garko. L’attore è comunque la prima ipotesi: in molti infatti pensano che sia proprio lui.

Chi è Lo Squalo de Il Cantante Mascherato 2023?

Lo Squalo de Il Cantante Mascherato 2023: chi si nasconde sotto la maschera dello show di Rai1? Durante l’ultima puntata dello show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1 sono stati tantissimi i nomi dei possibili indiziati lanciati dalla giuria composta da Iva Zanicchi, Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Tra le ipotesi c’è quella di Gabriel Garko emersa da Christian De Sica e non solo, visto che i vari indizi rivelati dalla maschera fanno pensare ad un possibile collegamento con l’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Anche Iva Zanicchi è convinta che sotto la maschera dello Squalo possa celarsi proprio l’attore sex symbol.

A sorpresa poi è spuntato il nome di Drusilla Foer proposta da Flavio Insinna sempre attento e critico nelle sue indagini. A rimarcare l’ipotesi anche Serena Bortone e Francesco Facchinetti Sul web, invece, fioccano una miriade di ipotesi, tra cui quella dell’attrice Margherita Buy per via di un indizio: la presenza di un bicchiere di cognac francese tra le mani.

Squalo de Il cantante mascherato 2023, gli indizi

Ma passiamo agli indizi della maschera dello Squalo de Il cantante mascherato 2023. Uno dei primi indizi da non sottovalutare è la scelta dell’outfit: vestito nero e rosso e ricorda gli attori americani degli anni cinquanta. Si presenta sul palco in modo beffardo con un look che richiama alla memoria Dean Martin anni Cinquanta-Sessanta con tanto di completo gessato rosso. Non solo, proprio lo Squalo parlando di se ha rivelato di essersi sentito spesso in imbarazzo nella sua vita, ma in questa occasione potendosi nascondere sotto la maschera non lo è, anzi si sente eccitato.

Tra gli altri indizi ha precisato che per lui è importantissimo tenere la vita professionale ben separata da quella privata. La scelta di celarsi sotto la maschera di uno squalo è legata all’animale che rappresenta l’antitesi di ciò che è lui visto che, in un mondo di piranha, non è mai riuscito a essere uno squalo. Infine si è descritta come una persona determinata, in grado di mediare e alla continua ricerca della via tortuosa per raggiungere l’obiettivo.











