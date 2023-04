SQUALO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Non c’è Gabriel Garko dietro il personaggio

Squalo non è Gabriel Garko!

Squalo vola in semifinale a Il Cantante Mascherato! Per Christian e Iva Zanicchi dietro la maschera ci sarebbe Garko. Per Serena Bortone, invece, si tratterebbe di Tullio Solenghi. Dopo una lunga arringa, Flavio Insinna convince tutti che per lui lì dietro si nasconderebbe proprio Solenghi. Concorda anche Facchinetti, che però ha qualche dubbio anche su Morgan. Rossella e Sara scelgono di giocarsi la maschera d’oro e fanno il nome di Gabriel Garko ma… Non si tratta di lui! Squalo resta così in gioco e va avanti, approdando in semifinale.

Squalo de Il Cantante Mascherato 2023: chi si nasconde sotto la maschera?

Chi è lo Squalo de Il Cantante Mascherato 2023? La maschera dello Squalo continua a restare in gara nella quarta edizione dello show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Canale 5. Durante la terza puntata dello show, la maschera dello Squalo è tornata sul palcoscenico con la giuria composta da Iva Zanicchi, Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti coesa nel pensare che sotto la maschera ci sia Gabriel Garko. Proprio l’attore, ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha partecipato alla puntata smentendo categoricamente di essere uno dei concorrenti.

Durante la puntata però alcuni giudici hanno cambiato idea. Se durante la seconda settimana hanno avanzato il nome di Drusilla Foer, dopo la terza puntata Flavio Insinna ha fatto il nome di Tullio Solenghi, Iva Zanicchi ha pensato ci possa essere Morgan, mentre Francesco Facchinetti ha confermato Gabriel Garko.

Squalo de Il Cantante Mascherato 2023, tutti gli indizi

La maschera dello Squalo de Il Cantante Mascherato 2023 è una delle più amate di questa edizione. Non è ancora chiaro chi si nasconde sotto le sembianze di questo pericolosissimo animale marino, anche se durante l’ultima puntata il cantante mascherato ha rilasciato un nuovo indizio dicendo: “non trovate che questa maschera di Squalo metta in risalto La mia magnifica presenza?”.

Ricordando anche gli altri indizi della maschera in gara, vi ricordiamo che non è da sottovalutare è la scelta dell’outfit: vestito nero e rosso e ricorda gli attori americani degli anni cinquanta. Si presenta sul palco in modo beffardo con un look che richiama alla memoria Dean Martin anni Cinquanta-Sessanta con tanto di completo gessato rosso. Non solo, proprio lo Squalo parlando di se ha rivelato di essersi sentito spesso in imbarazzo nella sua vita, ma in questa occasione potendosi nascondere sotto la maschera non lo è, anzi si sente eccitato. Chi si nasconderà sotto la maschera?

