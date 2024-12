Squid Game 2 sbarca su Netflix: la seconda stagione della serie dei record

L’attesa è finita e Squid Game 2 è finalmente disponibile da oggi, giovedì 26 dicembre 2024, su Netflix a partire dalle 9.00 di mattina ora italiana. La seconda stagione della celebre serie sudcoreana è ora per tutti gli appassionati visibile su Netflix, piattaforma che la lanciò per la prima volta nel settembre 2021 con la sua prima stagione e che la rese un fenomeno globale a tutti gli effetti. Un successo senza precedenti e senza rivali: Squid Game 1 è infatti diventato il più grande esordio tra le serie originali Netflix, battendo il precedente record stabilito dal debutto di Bridgerton.

Ma cosa dovremmo aspettarci da questa seconda stagione, già precedentemente presentata in anteprima lo scorso ottobre in occasione del Lucca Comics & Games 2024? In quell’occasione Hwang Dong-hyuk, padre della serie da lui creata, scritta e diretta, aveva presentato Squid Game 2 attraverso alcune anticipazioni. Ora la seconda stagione è finalmente disponibile e, dalla trama alle novità rispetto alla precedente, sono tanti gli aspetti da considerare.

Squid Game 2, la trama e tutte le novità: al centro ancora Seong Gi-hun

Come già anticipato dallo stesso regista, Squid Game 2 si presenta come un nuovo capitolo rispetto al precedente. La prima stagione, ha spiegato Hwang Dong-hyuk, si è focalizzata sul gioco mortale e su come il giocatore 456 sia arrivato alla vittoria; la seconda, invece, concentra la propria attenzione sui ricordi di quell’esperienza e sull’intenzione del giocatore, Seong Gi-hun, di ritornare all’interno del gioco per fermarne l’effetto mortale e smascherare l’organizzazione che lo manovra dietro le quinte.

Il protagonista, sfruttando la fortuna come risorsa, inizia così ad investigare alla ricerca della verità, in una strada piuttosto complicata e con sfide di gioco ancor più difficili. Le caratteristiche della prima stagione sono le medesime, dal numero di giocatori alle tute verdi, così come buona parte delle location, dal dormitorio alla scala colorata; per quanto riguarda le novità, invece, nel cast entrano nuovi personaggi, che agiscono in nuove ambientazioni, e vengono introdotti nuovi giochi nella macchina mortale di Squid Game 2.