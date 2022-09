Stalker 89enne lancia ammoniaca sul viso del fratello/ Poi sfonda porta con ascia…

Una donna di 89 anni ha scagliato l’ammoniaca addosso al fratello, colpendolo in pieno volto. È accaduto a Roma, come viene riferito dal quotidiano “Il Messaggero”, secondo cui la stalker, Rosanna T., aveva giurato al fratello che gliel’avrebbe fatta pagare in seguito a una lite scoppiata nel 2015. Pare che in quella circostanza la donna avesse minacciato l’uomo, dicendogli che, anche se lei era consapevole di avere poco tempo da vivere, l’avrebbe usato interamente “per massacrarti, ti darò fuoco con la benzina”.

"Sensitivo e guaritore": 37enne indagato/ Brindisi: si spacciava per psicologo, ma...

Parole che, peraltro, l’anziana – attualmente a processo per stalking – avrebbe messo nero su bianco, scrivendole su un bigliettino messo nella buca delle lettere del suo parente. Dopo la sfuriata, ha preso il via una serie di telefonate senza soluzione di continuità, alle quali il fratello talvolta non rispondeva, ma, quando lo faceva, veniva letteralmente investito da minacce e urla. Così, nel 2016 si convinse a sporgere denuncia nel 2016 nei confronti della sorella, ma questa lo contattò e disse, riferendosi all’uomo e al figlio di quest’ultimo: “Vi butto l’acido agli occhi a tutti e due”. E così si arrivò all’ammoniaca…

Card Müller vs vescovi fiamminghi/ "Benedizione coppie gay? Eresia, ingannano fedeli"

STALKER 89ENNE LANCIA AMMONIACA SUL VISO DEL FRATELLO: ADESSO È A PROCESSO

Arriviamo al dicembre 2018, quando l’anziana lancia l’ammoniaca sul volto di suo fratello, che, per fortuna, rimane illeso. Come se non bastasse e, forse, consapevole di non essere riuscita nel suo piano diabolico, la donna è tornata alla carica alcuni giorni più tardi, quando, armata di accetta, ha letteralmente distrutto la porta dell’appartamento dell’uomo, urlando: “Adesso ti butto l’acido dentro casa e poi ti do fuoco con la benzina!”.

Attacchi violenti, che hanno costretto il malcapitato a cambiare abitazione e indirizzo di residenza per sottrarsi alla furia della sorella. Quest’ultima, ora, è chiamata a difendersi dall’accusa di atti persecutori attuati in tutti questi anni nei confronti del fratello (e, di riflesso, della famiglia di quest’ultimo).

Miracolo di Gorkum, ostia sarà esposta/ Sanguinò dopo essere stata calpestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA