Stan Kirsch, morto a 51 anni l’attore di Highlander/ Impiccato nella sua casa di L.A.

Lutto nel mondo del cinema: è morto Stan Kirsch, famoso in particolare per aver interpretato il ruolo di Richie Ryan nella serie tv “Highlander”, andata in onda negli anni ’90, precisamente dal 1992 al 1998. Kirsch aveva solo 51 anni e in base alle informazioni fornite dalla polizia di Los Angeles, si sarebbe suicidato. A trovarlo, come specificato dal noto portale a stelle e strisce, Tmz, sarebbe stata la moglie, Kristyn Green, nella giornata di sabato scorso, anche se la notizia è trapelata solo in queste ore. Kirsch si sarebbe impiccato nella sua casa losangelina, dove viva appunto assieme alla consorte. Una carriera precoce quella dell’attore suicida, che aveva iniziato a recitare nel 1972, quando aveva appena 4 anni, apparendo nelle pubblicità televisive delle famose zuppe Campbell. Nel 1991 si affermò quindi nella serie tv “Riders in the Sky”, e nel 1992 apparve in “General Hospital” e nella sitcom “Una famiglia tutto pepe”.

STAN KIRSCH MORTO A 51 ANNI: I FILM E LE APPARIZIONI

Il grande successo, come anticipato in apertura, è giunto con la serie televisiva “Highlander”, dove recitò per sei anni, apparendo anche come guest star nell’episodio finale. «Senza Stan Kirsch- ha pubblicato su Facebook il team dello stesso telefilm – la serie di ‘Highlander’ non sarebbe stata la stessa. Lui ha portato il senso dell’umorismo, la gentilezza e l’entusiasmo giovanile per il personaggio di Richie Ryan per sei stagioni. Ogni volta che abbiamo avuto l’opportunità di metterci al passo con Stan era sempre gentile, premuroso e sincero. Era una presenza calorosa e ora ci mancherà». Kirsch ha recitato anche in una decina di film, e nel 2004 è stato anche regista, oltre che produttore e attore, della pellicola “Straight Eye: The Movie”. Ha inoltre presenziato in alcune puntate di serie tv note come “Jag – Avvocati in divisa”, “In tribunale con Lynn” e “Friends”. A comunicare la morte è stata la moglie, tramite un messaggio pubblicato sui social: “Voglio ringraziare tutti per l’amore e il sostegno. Non sono stata in grado di rispondere a tutti i messaggi, chiamate, email, ma vi ho letto e ascoltato tutto. Mi sento circondata dall’amore e sarò per sempre grata a ognuno di voi”.

