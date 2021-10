Stan Laurel e Oliver Hardy, storia vera Stanlio e Ollio/ Amici prima che comici

STANLIO E OLLIO, STORIA VERA DI STAN LAUREL E OLIVER HARDY ALLA BASE DEL FILM

Stanlio e Ollio rappresentano il duo comico più celebre di tutte le epoche, perlomeno per quanto concerne il grande schermo, e la loro storia vera racconta non soltanto di un sodalizio professionale capace di portare a grandi soddisfazioni e a una popolarità inenarrabile, ma fondato soprattutto su una grande e sincera amicizia. I due all’anagrafe erano noti come Stan Laurel (Stanlio), di origini britanniche, e Oliver Hardy (Ollio), proveniente dagli Stati Uniti d’America, ed erano entrambi già famosi prima di cominciare a lavorare in coppia.

Stiamo parlando, del resto, di due attori che avevano avuto la forza di affermarsi in solitaria, con numeri decisamente importanti: Laurel vantava 50 produzioni all’attivo, Hardy addirittura 250. Fu poi nel 1927 che nacque ufficialmente il duo, anche se, nei primissimi lungometraggi, i loro personaggi si chiamavano in maniera diversa rispetto a quella con cui siamo abituati a identificarli ai giorni nostri. Soltanto l’anno successivo iniziarono a fare propri i nomi di Stanlio e Ollio, rendendo definitiva questa metamorfosi nel 1929, dando vita a una caratterizzazione che non li avrebbe più abbandonati.

STANLIO E OLLIO: AMICI ANCHE NELLA VITA

Stanlio e Ollio divennero molto legati, non soltanto sul set, ma anche nella vita. Due grandi amici, che hanno saputo e dovuto condividere momenti positivi e altri più ardui da affrontare. Per esempio, Stan, il 10 aprile 1955, fu colpito da un ictus, dal quale si riprese, poi fu Hardy ad avere due infarti e un ictus. Soffriva anche di calcolosi biliare, che tuttavia non poté essere trattata chirurgicamente a causa delle condizioni cardiache compromesse. Nel 1956 si mise a seguire una dieta rigidissima, perdendo circa 70 chili. Purtroppo, nel 1956 ebbe un altro ictus che lo lasciò paralizzato e l’anno seguente altri due episodi analoghi lo mandarono in coma, fino alla sua morte.

“Cosa posso dire? Per me era come un fratello. Questa è la fine della storia di Laurel e Hardy”, commentò Stanlio quando seppe della morte di Ollio. Non presenziò tuttavia ai funerali, ma solo perché i medici glielo impedirono, per via delle sue condizioni di salute. Da quel momento, Laurel si ritirò completamente dalle scene e si trasferì a Malibù e Santa Monica con la moglie. Nel 1961 gli fu assegnato l’Oscar alla carriera, poi nel 1964 la sua salute peggiorò. In punto di morte, riportano le sue biografie, improvvisò una gag con l’infermiera: “Mi piacerebbe essere in montagna a sciare”. Lei gli domandò: “Le piace sciare, signor Laurel?”. Lui: “No, lo detesto, ma è sempre meglio che stare qui!”. Si spense a seguito di un infarto il 23 febbraio 1965, all’età di 74 anni.



