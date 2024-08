Stasera a casa di Alice, film diretto da Carlo Verdone

Domenica 18 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:35, la commedia del 1990 dal titolo Stasera a casa di Alice.

Il film è diretto ed interpretato dal grande attore e regista Carlo Verdone, in uno dei tanti progetti che lo hanno visto impegnato nel doppio ruolo di film maker e interprete, a partire dal suo primo lungometraggio Un sacco bello (1980).

Al suo fianco la splendida Ornella Muti, che aveva già lavorato con Verdone tre anni prima nella pellicola Io e mia sorella. Nel cast anche Sergio Castellitto, che proprio in quegli anni iniziava a farsi conoscere dal pubblico grazie a commedie di successo come Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi.

Le musiche hanno invece la firma del grande cantautore Vasco Rossi, che aveva già collaborato nel 1983 ad un altro film di Verdone, Acqua e sapone.

La trama del film Stasera a casa di Alice: due uomini sposati perdono la testa per la stessa donna

Stasera a casa di Alice narra le vicende che vedono coinvolti Saverio (Carlo Verdone) e Filippo (Sergio Castellitto), due cognati che collaborano in un’agenzia che organizza viaggi di tipo religioso, la “Urbi et Orbi”, intestata in realtà alle rispettive compagne.

I due hanno personalità completamente opposte, infatti, se da un lato Saverio è un marito fedele e una persona responsabile e devota al proprio lavoro, dall’altro Filippo sta attraversando una crisi pesante con sua moglie, a causa di una relazione extraconiugale con la bella Alice (Ornella Muti), per cui è stato cacciato via di casa.

Quest’ultima è un’aspirante attrice che lavora come doppiatrice di film porno, e Filippo è ormai perdutamente innamorato di lei, tanto da permetterle di vivere in una stanza dell’agenzia insieme alla sorella Valentina (Yvonne Sciò) che soffre di depressione.

Intanto Saverio cerca di risanare la relazione tra Filippo e sua moglie, dicendo al cognato che sua moglie e la figlia hanno tentato di suicidarsi a causa della situazione, provocando nell’uomo profondi sensi di colpa.

Contemporaneamente intima a Alice di interrompere qualunque contatto con suo cognato ma, quando la incontra, viene coinvolto dalla ragazza, iniziando a frequentarla sempre più assiduamente.

La situazione diventa ancora più complicata quando Filippo scopre ciò che Saverio sta facendo, finendo per rovinarsi entrambi la vita, perdendo lavoro e famiglia.

Alla fine Alice confesserà ad entrambi che non potrà mai amarli e, devastata dal suicidio della sorella, partirà per il Messico, portando i due uomini a tornare alle loro vecchie vite.