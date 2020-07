Stasera in tv, Mediaset/ Oggi film e programmi: All Togheter Now (14 luglio)

Stasera in tv Mediaset offre un’ampia e variegata scelta tra programmi, film, serie tv e molto altro ancora. Partiamo dalle tre reti che hanno fatto diventare famoso il gruppo in tutto il paese. La regina delle reti private trasmetterà su Canale 5 le repliche di All Togheter Now, show condotto dalla bellissima Michelle Hunziker. Su Italia 1 dalle 21.20 sarà il momento per la prima tv di Chicago PD con tre episodi dalla sesta stagione. Su Rete 4 invece si ride col cinema di una volta, per gli 80 anni di Renato Pozzetto infatti sarà trasmesso uno dei suoi più grandi successi e cioè un intramontabile Il Ragazzo di Campagna.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Mediaset

Grazie a Mediaset stasera in tv però potremmo assistere anche a molto altro, visto che sono tantissime le reti secondarie messe a disposizione del pubblico italiano. Su Canale 20 dalle 21.05 andrà in onda il film di fantascienza Divergent diretto da Neil Burg e con nel cast tra gli altri anche la bellissima Kate Winslet. Il cinema di una volta torna protagonista su Iris con Tamburi Lontani un western del 1951 con la firma di Raoul Walsh e con nel cast l’intramontabile Gary Cooper. Su Cine 34 invece spazio al cinema italiano con la simpatica commedia South Kensington diretta da Carlo Vanzina e con nel cast Rupert Everett ed Elle Macpherson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA