STASERA IN TV, MEDIASET/ Programmi 16 luglio: replica Rosy Abate e Quelli della Luna

Stasera in TV Mediaset: cosa andrà in onda oggi, martedì 16 luglio 2019? Partiamo da Canale 5 che propone la replica della prima stagione di Rosy Abate – La serie, spin off di Squadra Antimafia, totalmente dedicata al personaggio interpretato da Giulia Michelini. Nella quarta puntata la verità sulla famiglia Mainetti e il loro legame con il boss Nuzzo Santagata vengono a galla, e Rosy si rimette in gioco per riprendersi suo figlio Leonardo. Su Italia 1 tornano i pompieri di “Chicago fire” con tre nuovi episodi della sesta stagione. In “Punto di rottura” Dawson si ritrova intrappolata in una struttura di parcheggio crollata, mentre sta comprando un regalo per Matt, che è stato promosso capitano. Nel quinto episodio dal titolo “Patto col diavolo” Casey e Severide sono in disaccordo sul modo di salvare un adolescente. Infine in “Il trasferimento” Stella viene trasferita dalla Caserma 51 all’Ufficio Pubbliche Relazioni e la squadra cerca di capire il motivo del trasferimento.

Stasera in TV Mediaset, programmi di oggi 16 luglio

Proseguiamo il prime time di oggi, con la proposta di Rete 4 dove, a partire dalle 21.25, andrà il nuovo programma “Quelli della Luna”, quattro appuntamenti condotti da Giampiero Mughini. Nella prima puntata si parlerà di Valentino Rossi, Francesco Totti, Tiger Woods, Paolo Rossi, Federica Pellegrini, Ronaldo, Jonathan Bachini, Lance Armstrong e Davide Astori. Su La5 andrà in onda la replica del quarto appuntamento con Temptation Island 2019, trasmesso ieri sera in prima serata su Canale 5. Sarà possibile rivedere il falò di confronto con cui Jessica e Andrea hanno chiuso la loro relazione. La ragazza ha poi deciso di lasciare il programma con il single Alessandro. Lieto fine, invece, per David e Cristina che sono usciti insieme dalla trasmissione. Su canale 20 spazio alla spy story “Operazione U.N.C.L.E.”, diretto dal regista inglese Guy Ritchie. I protagonisti del film sono Henry Cavill, Armie Hammer e Alicia Vikander. Infine la prima serata di Iris ci porterà nel far west con il film “Per pochi dollari ancora”, diretto da Giorgio Ferroni e interpretato da Giuliano Gemma.

