Temptation Island 2019/ Pagelle 4a puntata: la nuova Jessica, la strana scelta di David e…

ANDREA, IL FALÒ E I FILMATI NON TRASMESSI

È pioggia di commenti, sui social, per i due filmati che Temptation Island 2019 non ha mandato in onda. A non voler visualizzare le clip, tutte riferite al flirt che la fidanzata Jessica intrattiene con il single Alessandro, è stato proprio il suo compagno Andrea, che ha scelto di optare per un secondo falò del confronto. “Andrea ma quei due video che non hai voluto vedere prima di richiedere il falò noi li volevamo vedere! #TemptationIsland”, dice una fan, e ancora: “Questa cosa che Andrea non ci ha fatto vedere gli altri due video DEVE FINIRE”. Su Twitter, intanto, fioccano copiosi commenti di chi è in trepidante attesa discoprire se Jessica accetterà il falò e se questa volta ci sarà un confronto: “Andrea almeno tu non mi deludere ti prego, manda Jessica a quel paese come si merita e non fare come Nunzia, io credo in te”, “Sono stata sveglia fino ad ora perché volevo vedere il falò ci confronto fra Andrea e Jessica, nella speranza di vederla piangere e vedere lui lasciarla e uscire da uomo”. Riuscirà Andrea a soddisfare le aspettative dei suoi fan? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Le pagelle della quarta puntata di Temptation Island 2019

Colpo di scena a Temptation Island 2019: una delle coppie meno chiacchierate della stagione, il cui percorso è partito un po’ in sordina, dopo essersi fatta notare per la sua assenza nel corso dei diversi falò, ha sorpreso il pubblico di Canale 5 richiedendo un immediato confronto conclusivo. Stiamo parlando di David Scarantino e Cristina Incorvaia. A richiedere il faccia a faccia è stato l’ex cavaliere di Uomini e Donne, deluso dagli atteggiamenti della sua dama, sempre più vicina al single Sammy Hassan. Ma dopo un accesissimo confronto, nel quale la dama è apparsa ferma sulle proprie posizioni, Scarantino ha repentinamente fatto dietrofront chiedendo alla sua compagna di poter uscire assieme. Una scelta che ha fatto arricciare il naso soprattutto a chi non ha potuto non notare che l’ex dama, nel corso del confronto, ha paragonato il suo compagno al tentatore con parole al vetriolo: “Con una persona che ha i modi gentili posso stare serena, con te non ce la faccio”. Resta il mistero su cosa abbia spinto David a cambiare idea sul loro rapporto (Voto 6).

Jessica: “L’amore non basta”

Il secondo falò della quarta puntata di Temptation Island 2019 è quello che portato all’uscita di scena di Jessica e Andrea. Nel corso del confronto, però, i ruoli si sono in parte ribaltati e Jessica, che fino a oggi è apparsa come una mangiatrice di uomini, è riuscita a riabilitare, seppur in parte, il suo percorso televisivo. La giovanissima protagonista ha infatti accusato il suo fidanzato di averla resa sempre infelice e di averle diverse volte rinfacciato “il fatto che abitavamo in casa tua e non nostra”. Dal suo punto di vista, infatti, Andrea non le ha mai dato la serenità che avrebbe meritato, mentre Alessandro, in sole poche settimane, è riuscito a tirare fuori la Jessica di un tempo. E la fidanzata non ne ha fatto mistero: nel rivedere i filmati che la immortalavano stretta nelle braccia del suo tentatore, non ha potuto fare a meno di gioire: “sorrido perché sono cose che mi hanno fatto stare bene”. Del resto, ha spiegato Jessica, il confronto di coppia non era mai costruttivo: “se a lui giravano, le offese partivano e io sono stanca. L’amore non basta, ci vuole rispetto” (Voto 7).

Il single Javier “non potevo vivere un’esperienza più bella”

Incurante del suo atteggiamento a Temptation Island 2019, dove si è fatto sedurre dalla bella Federica Lepanto prima e dall’affascinante single Elena poi, Massimo ha dato di matto nel vedere le immagini della sua fidanzata Ilaria insieme a un altro. Il fidanzato ha infatti capito di non poter fare a meno della donna che è stata al suo fianco per molti anni, ma il pentimento è arrivato con un certo ritardo, dal momento che lei è oggi sempre più attratta da Javier. E anche il single sembra apprezzare: “Sei una ragazza che mi appoggerebbe in ogni cosa. È certo che ti voglio […] non potevo vivere un’esperienza più bella”, ha detto nel corso della quarta puntata (Voto 7). La stessa sorte è toccata alla fonica Katia e al suo fidanzato Vittorio: lei, stufa della loro relazione, si è lasciata tentare da un single; ma quando il suo compagno si è legato a un’altra donna, lei ha capito di dover fare un passo indietro. “Però se l’ho fatto è perché a me mancava anche qualcosa dentro”, ha detto lei, che poi ha ammesso: “se lui fosse stato più uomo avrebbe chiesto un confronto”. Ai ferri corti, invece, Sabrina e Nicola (Voto 7), la prima sempre più innamorata di Giulio e il secondo ormai determinato a perderla: “è proprio stata uno specchio per le allodole quella donna – ha ammesso il fidanzato – lei le idee le ha ben chiare altroché e io ad oggi inizio ad averle chiare e a riprendere la mia vita, che vadano a f…!”.

Di seguito, il video che immortala Nicola e la single Maddalena





© RIPRODUZIONE RISERVATA