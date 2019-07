Stasera in TV Mediaset/ Programmi di oggi 24 luglio: Battiti Live e la serie Manifest

Cosa andrà in onda stasera in TV su Mediaset? Ecco la programmazione di oggi, mercoledì 24 luglio. Su Canale 5 andranno in onda tre nuovi episodi della serie tv “Manifest”, con Melissa Roxburgh e Josh Dallas. In “Venti trasversali”, decimo episodio, tutti i passeggeri, portati in un luogo segreto sulla spiaggia, sono in stato catatonico. Uno di loro si risveglia, ma non ricorda nulla della propria vita. In “Scie di condensazione” Ben e il capitano Daly si mettono sulle tracce di Roger Mencin, un meteorologo che studia i “fulmini neri” che potrebbero essere la causa di quanto accaduto al volo 828. Infine in “Punto di fuga” Cal è scomparso, e Ben e Grace, seguendo le indicazioni dei suoi stessi disegni, si mettono sulle sue tracce. Intanto, Olive ritrova in casa un messaggio di Cal. Seguendo le tracce lasciate da Cal, Ben e Grace arrivano a Tannersville, un villaggio nello Stato di New York. Serata a ritmo delle hit dell’estate su Italia 1 con il terzo appuntamento del “Battiti Live”, l’evento musicale itinerante di Radionorba presentato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Nella terza puntata, da piazza Quercia a Trani, saliranno sul palco: Annalisa, Benji & Fede, Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Giordana Angi, Enrico Nigiotti, Irama, Jake la Furia e molti altri. Dopo i primi appuntamenti di Vieste, Brindisi, Trani e Gallipoli “Battiti Live” si sposterà a Bari per l’ultima tappa il 28 luglio.

Stasera in TV Mediaset, le proposte di oggi 24 luglio

Proseguiamo il prime time di oggi, mercoledì 24 luglio, con la proposta di Rete 4 dove, a partire dalle 21.20, torna la comicità dei Legnanesi con lo spettacolo “I Colombo… Viaggiatori”. In questo spettacolo la famiglia Colombo – Teresa, Giovanni e Mabilia – attraversa l’Oceano su una nave da crociera per conoscere il bambino brasiliano che hanno adottato a distanza. Sul canale 20 andrà in onda la commedia “Nudi e Felici”, diretto da David Wain e interpretato da Jennifer Aniston e Paul Rudd. George e Linda lasciano New York per Atlanta. Nel corso del viaggio si imbattono in una comunità che pratica il nudismo. Infine su Iris verrà trasmesso il film “Venuto al mondo”, tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini. La pellicola è stata diretta da Sergio Castellitto, marito della Mazzantini, e interpretata da Penelope Cruz ed Emile Hirsch. Gemma si reca con suo figlio Pietro nella Sarajevo devastata dalla guerra. Qui l’incontro con l’amico Gojko riporta a galla i ricordi del primo viaggio in Bosnia di Gemma.

