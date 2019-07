Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 1 luglio: “Temptation Island” e tanti film

Stasera in TV Mediaset, cosa andrà in onda oggi 1 luglio? Il nuovo mese si apre con numerose proposte, tra film, serie televisive e intrattenimento. La programmazione Mediaset della prima serata, viene caratterizzata da interessanti novità che potranno essere visionate in streaming in contemporanea con la diretta tv sul portale Mediaset Play e la relativa applicazione. Partiamo con la rete ammiraglia e il secondo appuntamento con “Temptation Island 2019”. Il docu-reality di stampo sociologico, verrà trasmesso dalle 21.20 circa, come sempre condotto da Filippo Bisciglia dal bellissimo resort ubicato in Sardegna. Stasera alcune coppie “scoppieranno”, ci saranno confronti difficilissimi e scottanti falò. Le coppie di fidanzati ancora una volta, si metteranno alla prova cercando di evidenziare il loro amore, tra tentazioni e acque cristalline pronti ad accoglierli.

Stasera in TV Mediaset, guida programmi di oggi 1 luglio 2019

Proseguiamo con le altre proposte della prima serata. Su Italia 1, i telespettatori si proietteranno nel futuro di “Death race”, il film che data 2008 per la regia di Paul W.S. Anderson con Jason Statham, Tyrese Gibson, Natalie Martinez Joan Allen e Ian McShane. In questo remake di Anno 2000: la corsa della morte, un ex pilota viene costretto a disputare una gara su un’automobile metodologicamente modificata. Spazio su Rete 4 a partire dalle 21.15, per il nuovo approfondimento di economia e politica con Nicola Porro a Quarta Repubblica. Sul canale 20, andrà in onda “Sin City: Una donna per cui uccidere”, il sequel/prequel della epica saga a fumetti di Frank Miller articolato in quattro episodi. Le vicende di sei personaggi che hanno sete di vendetta si intrecciano al KadiE’s Bar di Sin City. Dopo la morte dell’amato Hartigan, la vita della bella Nancy Callahan è franata nel baratro e ora fa la spogliarellista nel bar della “città del peccato”; il desiderio di rivincita per il suo amore perduto, però, è ancora vivo e per questo chiede aiuto a Marv, il colosso dal temperamento incontrollabile che la protegge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA