Stasera in TV/ Programmi oggi 1 luglio: “Pretty Woman” e l’inchiesta di Salvo Sottile

Stasera in TV oggi, 1 luglio 2019: cosa andrà in onda in Rai? Partiamo con la rete ammiraglia dove, a partire dalle 21.25 circa, verrà trasmesso il classico per eccellenza: “Pretty Woman”. Il film del 1990 con Julia Roberts e Richard Gere per la regia di Garry Marshall, racconta la storia di un ricco ma solitario uomo d’affari che si imbatte involontariamente in una prostituta e preso dalla sua simpatia la contratta come accompagnatrice. Finirà per innamorarsene perdutamente. Dalle 21.20, sulla seconda rete Rai verrà mandato in onda la serie dal titolo “Hawaii Five-O”. Steve McGarrett, un fregiato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police gestita secondo le sue regole per combattere la crescente criminalità nell’arcipelago: in cambio avrà a sua disposizione tutti i mezzi necessari per portare avanti l’indagine sull’omicidio del padre.

Stasera in TV Rai, guida programmi di oggi 1 luglio 2019

Proseguiamo con la proposta della serata di Rai3. Dalle 21.20 circa, Salvo Sottile torna con “Prima dell’alba”, raccontando il popolo della notte in un viaggio che attraverserà il nostro paese e che terminerà, sempre, prima dell’alba. Storie affascinanti, storie disperate, storie border-line. C’è chi lavora per scelta o per esigenza, chi si diverte, chi si riunisce in vere e proprie tribù urbane e chi svolge attività che di giorno non sono possibili. Nel corso dell’appuntamento di stasera, si partirà parlando di revenge porn, termine inglese che indica la diffusione e lo scambio di immagini intime e private senza il consenso della persona coinvolta, per lo più da parte di ex fidanzati o partner sessuali interessati a vendicarsi o semplicemente a vantarsi. Vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti televisivi Rai, possono essere visionati anche in diretta streaming tramite il portale ufficiale di RaiPlay e la relativa applicazione per dispositivi mobili.

