Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 17 luglio: Manifest e Battiti Live

Stasera in TV Mediaset, quali i programmi di oggi, mercoledì 17 luglio 2019?

Partiamo con Canale 5 che propone un nuovo appuntamento con la serie tv “Manifest”. Questa sera andranno in onda tre nuovi episodi (settimo, ottavo e nono). Nel primo episodio dal titolo “Tutto a posto, niente in ordine” Cal continua a percepire le sensazioni di Marko, mentre Ben decide di farsi assumere dall’azienda che gestisce la contabilità della Unified Dynamic System. In “Punto di non ritorno” uno dei passeggeri del volo 828 si suicida. Infine in “Bilancio delle vittime” mentre Ben gioca con Cal, arriva Autumn, una donna fuggita dal gruppo dei passeggeri scomparsi. Serata a ritmo di musica su Italia 1 con il secondo appuntamento di “Battiti Live”, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Calmieri. Nella seconda puntata, da Brindisi, saliranno sul palco: Achille Lauro, il vincitore di Amici Alberto Urso, J-Ax, Emma Muscat e Biondo, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra, Clementino, Luca Carboni e molti altri. Dopo i primi appuntamenti di Vieste, Brindisi e Trani la grande musica di Radionorba Battiti Live si sposterà il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari.

Stasera in TV, guida programmi Mediaset oggi 17 luglio

Proseguiamo con la proposta serale di Mediaset. Dopo il successo di “Signori si nasce… e noi?” e “La Famiglia Colombo”, su Rete 4 tornano I Legnanesi con “70 voglia di ridere… c’è!”, in onda dalle ore 21.25. In questa pièce i tre protagonisti cambiano sole di vita: il loro cortile lascia spazio a un lussuoso appartamento nel quartiere più cool di Milano. La Teresa entra nel mondo dello star system. La Mabilia corona il sogno di una vita, essere ricca e viziata. Il Giovanni, invece, continua a essere bistrattato dalle due donne di casa. Sul Canale 20 andrà in onda il film “Blackhat”. Il protagonista della pellicola, diretta e prodotta da Michael Mann, è Chris Hemsworth, Thor della saga cinematografica Marvel. Nicholas Hathaway è un ex galeotto che aiuterà i servizi speciali americani a sventare il piano cospirativo di un cyber-criminale. Spazio al cinema italiano su Iris con la messa in onda del film “Non ti muovere”, diretto da Sergio Castellitto. La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di Margaret Mazzantini ed è interpretata dallo stesso Castellitto, Penélope Cruz e Claudia Gerini. Infine su Mediaset Extra sarà – come sempre – tempo di repliche con una puntata di “La sai l’ultima?”, a partire dalle 21.15 circa.

