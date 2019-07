Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 18 luglio: Chicago P.D. e tanto cinema

Cosa andrà in onda Stasera in TV su Mediaset? Ecco i film, le serie e l’approfondimento di oggi, giovedì 18 luglio. Su Canale 5 verrà trasmessa la pellicola “Il principe e il pirata”, il quinto film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, affiancato da Massimo Ceccherini. Leopoldo Natali, maestro elementare, scopre che il suo vecchio amico d’infanzia Melchiorre, detto “Gimondi”, è in realtà il suo fratellastro, frutto di una scappatella giovanile del padre con una bidella della scuola. Quando Gimondi esce dal carcere dell’Ucciardone, i due fratelli partano da Palermo verso Saint Vincent alla ricerca di una misteriosa eredità. Su Italia 1 torna la quinta stagione di “Chicago P.D.”, con tre nuovi episodi. Nel primo “Nel mirino”, il settimo della stagione, Voight e la sua squadra devono occuparsi del rapimento di un bambino. Halstead propone di andare sotto copertura. In “Politica” l’Intelligence indaga sull’omicidio di una prostituta ucraina trovata morta nella stanza d’albergo del deputato Scott Graynor, amico di Voight. Infine in “Il mostro” la squadra deve indagare sulla morte per overdose di Julianne, la figlia di un ex-poliziotto ora giudice di Chicago.

Stasera in TV Mediaset, le proposte di oggi 18 luglio

Proseguiamo il prime time di oggi, giovedì 18 luglio, con la proposta di Rete 4 dove, a partire dalle 21.30, andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento con “Fuori dal coro”. Mario Giordano riaccende i riflettori sul tema dell’immigrazione, cercando di dare risposta alle molte domande degli italiani: ma è vera accoglienza o un business? Gli immigrati che arrivano nel nostro Paese hanno come ultimo scopo quello di delinquere? Di questi e altri temi, se ne parlerà in studio, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Dopo gli ottimi ascolti, “Fuori dal Coro”, tornerà in prima serata, da mercoledì 11 settembre, per sette appuntamenti. Spazio al cinema sul canale 20 con la messa in onda del film “The sixth sense – Il sesto senso”, scritto e diretto da M. Night Shymalan. Lo psichiatra infantile Malcolm Crowe (Bruce Willis) prende in cura Cole Sear (Haley Joel Osment), un bambino che dice di vedere la gente morta. Su Iris viene trasmesso il film “Bangkok dangerous – Il codice dell’assassino”, remake dell’omonimo film del 1999 dei fratelli Pang. Nicolas Cage è un killer professionista che si reca a Bangkok per eliminare i nemici di un boss.

© RIPRODUZIONE RISERVATA