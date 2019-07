Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 19 luglio: La sai l’ultima? e Chicago Med

Stasera in TV Mediaset, quali i programmi di oggi, venerdì 19 luglio 2019? Risate assicurate nella prima serata di Canale 5 con la semifinale di “La sai l’ultima? – Digital Edition”, il varietà condotto da Ezio Greggio. Anche questa sera i tre capitani Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) cercheranno di guidare la loro squadra alla vittoria. Come sempre scenderanno in pista i tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli), per aiutare le squadre a incrementare il loro punteggio. A decretare la squadra vincitrice sarà il “notaio” Nino Formicola, affiancato da Romina Pierdomenico. Gli ospiti della quinta puntata sono Paolo Bonolis e Maurizio Mattioli. Su Italia 1, invece, vanno in onda tre nuovi episodi della terza stagione di “Chicago Med”. In “Acque turbolente” Gary resta incastrato sotto delle macerie di cemento armato e per estrarlo gli verrà amputata una gamba. Nel secondo dal titolo “Tempismo perfetto” Connor prende a cuore il caso di Asterid, una ragazza con un tumore molto esteso. Infine in “Terreno scivoloso” arrivano in ospedale una donna incinta che partorisce prematuramente e una ragazza con una frattura cranica.

Stasera in TV, giuda programmi Mediaset oggi 19 luglio

Proseguiamo con la proposta serale di Rete 4. L’appuntamento della prima serata sarà con il film “Solo 2 ore”, diretto da Richard Donner. A fine turno, il detective alcolizzato Jack Mosley (Bruce Willis) viene incaricato di accompagnare Eddie Bunker, un piccolo criminale, al tribunale che si trova a sedici isolati di distanza. Mosley non sa che Bunker è il supertestimone in un processo su un gruppo di poliziotti corrotti, che cercheranno di impedirgli in tutti i modi di arrivare a al banco dei testimoni… Per quanto riguarda le altre proposte, sul canale 20 andrà in onda il film dal titolo “Batman – Il ritorno”, secondo capitolo della saga diretta da Tim Burton. Nei panni dell’uomo pipistrello ritroviamo Michael Keaton, che in questo episodio dovrà affrontare tre antagonisti: Pinguino (Danny DeVito), Catwoman (Michelle Pfeiffer) e Max Shreck (Christopher Walken). Su Iris per il ciclo “Let’s Comedy”, va in onda il film “L’uomo che fissa le capre”, diretto da Grant Heslov e tratto dal libro “Capre di guerra” del reporter Jon Ronson. I protagonisti del film sono: George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges e Kevin Spacey. Su Mediaset Extra sarà – come sempre – tempo di repliche con una puntata di “All Together Now”, a partire dalle 21.15 circa.

