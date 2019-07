Stasera in TV, Mediaset/ Programmi oggi 22 luglio: Temptation Island e la serie Gone

Stasera in TV Mediaset, cosa andrà in onda oggi, lunedì 22 luglio? Su Canale 5 va in onda il quinto appuntamento di “Temptation Island 2019”. Nel docu-reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, sono rimaste tre coppie: Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola. Per loro ci sarà l’ultimo falò prima del confronto finale: troveranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare al programma? Su Italia 1 continua la messa in onda della saga di “Fast & Furious”. Stasera va in onda il film “The fast and the furious: Tokyo drift”, terzo capitolo della saga. Per evitare la galera, Sean (Lucas Black) si trasferisce a Tokyo, ma finisce in un giro di corse clandestine controllato dalla mafia locale. Al suo fianco troviamo Han Seoul-Oh (Sung Kang), membro della squadra di Dominc Toretto interpretato da Vin Diesel, che appare in un cameo nel film. Nonostante sia uscito nel 2006, la linea temporale della serie vuole che “Tokyo Drift” si collochi dopo “Fast & Furious 6” del 2013.

Stasera in TV Mediaset, guida programmi di oggi 22 luglio 2019

Proseguiamo con le altre proposte della prima serata. Su Rete 4 debutta la serie tv “Gone”, con protagonista Leven Rambin nei panni di Kit “Kick” Lannigan. Questa sera andranno in onda i primi due episodi. In “La bambina scomparsa” Kick è una giovane insegnante di karate. Quand’era bambina, infatti, fu rapita da una coppia e tenuta sotto sequestro per ben cinque anni. Nel secondo episodio “La corsa” una giovane studentessa, viene sequestrata tornando a casa, con un auto prenotata tramite app, dopo una serata con le amiche. Sul canale 20 alle 21.00 andrà in onda il film “La nona porta“, di Roman Polanski. La pellicola con protagonista Johnny Depp è tratta dal romanzo “Il club Dumas” dello scrittore spagnolo Arturo Pérez-Reverte. Infine su Iris per il ciclo “Onda su in onda” dalle 21.10 circa va in onda la pellicola “Dove vai in vacanza?”. Il film è diviso in tre episodi indipendenti: “Sarò tutta per te” diretto da Mauro Bolognini, “Sì buana” di Luciano Salce e “Le vacanze intelligenti” di Alberto Sordi. Tra gli interpreti Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli, Paolo Villaggio e molti altri.

