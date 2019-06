Stasera in TV, Mediaset/ Programmi oggi 26 giugno: Riviera, tanti film e show comici

Stasera in TV, Mediaset: quali sono i programmi che andranno in onda oggi, mercoledì 26 giugno 2019? Dalle 21.20 circa, in onda sulla rete ammiraglia, Canale 5 proporrà la prima stagione di “Riviera” in onda proprio con il suo primo appuntamento di debutto. Nel corso della serata, verranno trasmessi di seguito anche gli episodi 2 e 3. Il primo episodio s’intitola “Villa Carmella”, mentre il secondo “Faussaires” e il terzo “La chambre secrète”. La serie crime britannica racconta un mix di intrighi, potere e lusso eccessivo ambientati nell’affascinante cornice della Costa Azzurra e del sud della Francia. Diretta da Philipp Kadelbach, è ideata dal premio Oscar Neil Jordan (“La moglie del soldato”, “Intervista col vampiro”), che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo, e vede come protagonista l’attrice americana Julia Stiles. Nel cast anche: Lena Olin (Irina Atman), Iwan Rheon (Adam Clios), Adrian Lester (Robert Carver), Anthony LaPaglia (Constantine Clios), Phil Davis (Jukes ), Dimitri Leonidas (Christos Clios), Roxane Duran (Adriana Clios), Amr Waked (Karim Delormes) e Yigal Naor (Jakob Negrescu).

Stasera in TV Mediaset: ecco i programmi di oggi, mercoledì 26 giugno

Stasera in TV Mediaset, cosa andrà in onda sulle altre reti? Proseguiamo la nostra guida dei programmi di oggi, mercoledì 26 giugno, con il palinsesto di Italia 1. A partire dalle 21.20 circa, andrà in onda la commedia brillante dal titolo “Amici come noi”. La pellicola del 2013 per la regia di Enrico Lando, vede nel cast Pio D’Antini, Pio Mastronardi, Amedeo Mastronardi, Massimo Popolizio e Maria Di Biase, Amedeo Grieco e Alessandra Mastronardi. La storia rocambolesca di Pio e Amedeo che, come nel programma Emigratis, ne combineranno di tutti i colori. Spazio poi per Rete4 con “Signori Si Nasce….E Noi?”, in onda in prima serata alle ore 21.25, lo spettacolo de I Legnanesi che nella stagione 2017/2018 ha collezionato oltre 160.000 spettatori in tutta Italia e oltre 62.000 solo al Teatro della Luna di Milano. Protagonista assoluto il trio formato da Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), che portano in scena vere e proprie “maschere” create nel 1949 da Felice Musazzi. In “Signori si nasce… e noi?”, I Legnanesi renderanno omaggio a Totò, il principe indiscusso del sorriso.

