Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Che Dio ci aiuti 6 su Rai 1 (14 gennaio)

Stasera in tv la Rai ci offre diverse scelte, basta guardare i primi tre canali dove troviamo una serie tv, una partita di calcio e un film. Su Rai 1 dalle ore 21.25 va in onda un dittico di episodi di Che Dio ci aiuti 6, la nuova stagione con Elena Sofia Ricci protagonista nei panni di Suor Angela. Su Rai 2 invece si torna in campo per la Coppa Italia con la diretta di Atalanta Cagliari, la vincente affronterà nei quarti di finale della seconda competizione nazionale di calcio chi la spunterà in Lazio Parma. Su Rai 3 va in onda in prima tv un film molto interessante, a partire dalle ore 21.20 sarà il momento di Bye Bye Germany.

Stasera in tv Rai, le altre reti

Cosa trasmetteranno stasera in tv le altre reti della Rai? Su Rai 4 dalle 21.20 vanno in onda in prima tv i primi due episodi della serie tv For Life che racconta la storia di un uomo condannato ingiustamente all’ergastolo e pronto a prendere l’abilitazione da avvocato fornendo consulenza ai suoi compagni di cella. Il cinema vive da protagonista su Rai Movie dove dalle 21.10 sarà il momento de L’altra metà della storia con Charlotte Rampling e Michelle Dockery. Spazio al cinema rosa su Rai Premium dove dalle 21.20 potremo assistere a Piccola Lady.



© RIPRODUZIONE RISERVATA