Stasera in TV, Rai/ Programmi di oggi 22 luglio: “Amiche da morire” e altri film

Stasera in TV oggi, lunedì 22 luglio 2019: cosa andrà in onda sulle reti Rai? Partiamo con Rai 1 dove, a partire dalle 21.25 circa, verrà trasmessa la commedia “Amiche da morire”, diretta da Giorgia Farina, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore e Vinicio Marchioni. Gilda, Crocetta e Olivia vivono su un’isola del sud Italia, sono molto diverse per carattere e stile di vita. Ma delle esigenze inattese daranno vita a un’amicizia solida e vitale che le porterà a vincere sui pregiudizi del paese. Su Rai 2 appuntamento con l’ottava stagione della serie tv “Hawaii Five-0”. Nel primo episodio “Un Natale speciale” il giorno della Vigilia, Danny decide di raccontare al figlio Charlie, una storia, realmente successa, in cui alcuni veterani di guerra di un Centro Accoglienza hanno aiutato la squadra Five-0. In “La retata” Ohau si trova nel mezzo di una brutale guerra tra gang. Il Governatore chiama l’agente speciale dell’F.B.I. Douglas Fischer, per ristabilire l’ordine sull’isola.

Stasera in TV Rai, guida programmi di oggi 22 luglio 2019

Proseguiamo con la proposta della serata di Rai 3. Dalle 21.20 circa, andrà in onda il film “La meccanica delle ombre”, diretto da Thomas Kruitho e interpretato da François Cluzet e Alba Rohrwacher. Duval, ex alcolista di mezza età, viene licenziato dal suo lavoro di contabile a causa di esuberi finanziari. Inaspettatamente viene contattato da una misteriosa organizzazione per trascrivere alcune intercettazioni telefoniche. Senza porre domande, l’uomo accetta l’incarico. Ancora cinema su Rai 4 con “X Files: voglio crederci”, secondo film basato sulla serie televisiva “X-Files”. I protagonisti della pellicola sono, ovviamente, David Duchovny e Gillian Anderson, che riprendono i loro rispettivi ruoli di Fox Mulder e Dana Scully. La storia del film si colloca fra la nona e la decima stagione della serie. In seguito alla scomparsa di un agente dell’FBI, un ex prete confessa di avere delle visioni che possono aiutarli a trovare l’uomo. L’FBI si rivolge all’esperto Fox Mulder per assicurarsi dell’autenticità di questa testimonianza. Infine su Rai Movie va in onda il western “La vera storia di Jess il bandito”, pellicola del 1957 diretta da da Nicholas Ray. Il film racconta la storia del fuorilegge Jesse James (Robert Wagner) e del suo rapporto con il fratello Frank (Jeffrey Hunter).

