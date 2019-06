Stasera in TV Rai/ Programmi di oggi 23 giugno: Seat Music Awards e Calcio Europei Under 21

Stasera in TV Rai: cosa andrà in onda oggi, domenica 23 giugno 2019?

Torna l’appuntamento con Stasera in TV Rai, per fornirvi una guida approfondita sui programmi che faranno da “contorno” al vostro prime time, per gustarvi il dopo cena tra film, spettacoli e classici eventi estivi. Apriamo le danze con l’azienda di viale Mazzini. Su Rai1 a partire dalle 21.25 circa, appuntamento con “Seat Music Awards Again 2019”. Arrivati alla 13esima edizione i Music Awards ogni anno con l’inizio della bella stagione, premiano i cantanti più rilevanti del panorama musicale italiano per i loro successi discografici. Questa sera va in onda un “Best of” dell’edizione di quest’anno. Lo spettacolo ha vito ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada alla conduzione. Spazio poi per Rai2 dove, a partire dalle 20.50, verrà trasmessa la partita di “Calcio – Europei Under 21 – Austria Vs Germania”.

Rai, Stasera in TV: Rai 3 e Rai 4

Stasera in TV, Rai: ecco le altre proposte. Su Rai3, a partire dalle 20.30, andrà in onda il film dal titolo “Sol levante”. Ecco la trama a seguire. All’inaugurazione del nuovo grattacielo di una multinazionale giapponese, a Los Angeles viene ammazzata una ragazza. I due poliziotti delegati ad occuparsi del caso sono Web Smith e John Connor, esperto di rapporti con i nipponici. Nelle indagini finisce dentro anche un senatore, evidente nemico della presenza giapponese negli Stati Uniti. La pellicola per la regia di Philip Kaufman cui titolo originale è “Rising Sun”, data 1993 ed ha una durata complessiva di 2h e 10m. Nel cast, troviamo: Sean Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel, Cary-Hiroyuki Tagawa e Tia Carrere. Su Rai4, verrà trasmesso dalle 21.23 circa, il film dal titolo “Aftershock”. Ecco la trama: nel 1976 la Cina è angosciata da un intenso terremoto. Una donna i cui figli rimangono intrappolati sotto le rovine deve decidere chi dei due salvare. La pellicola data 2010 ed è tratta dal romanzo omonimo di Zhang Ling per la regia di Xiaogang Feng. Nel cast: Jingchu Zhang, Dao Ming Chen, Jin Chen, Fan Xu, Chen Li e Guoqiang Zhang.

Rai, Stasera in TV: le altre reti minori

Stasera, domenica 23 giugno, sulle altre reti TV ci saranno anche programmi, documentari e film. Su Rai5 dalle 21.15 verrà trasmesso il documentario dal titolo “Wild Filippine”. Su RaiPremium invece, in replica verrà trasmessa una puntata di “Made in Sud”, lo show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta che regolarmente viene mandato in onda su Rai2. Proseguiamo con RaiMovie dove andrà in onda la pellicola del 2013 dal titolo “Don Jon”, a partire dalle 21.10 circa. Ecco la breve trama: Bello, aitante e seducente: ecco Jon Martello, soprannominato “Don Jon” dagli amici, perché Jon nel rimorchiare le donne ha talento, come pochi, come solo “Don Giovanni”. Per la regia di Joseph Gordon-Levitt, nel cast troveremo: Julianne Moore , Rob Brown , Brie Larson , Scarlett Johansson, Joseph Gordon-Levitt, Tony Danza Lindsey Broad, Italia Ricci, Antoinette Kalaj e Amanda Perez. Concludiamo con RaiSport dove verranno mandati in onda i “Campionati “italiani 2019 – Professionisti (categoria Stecca) Poule Finale: Quarti di Finale”.



