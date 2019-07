Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 18 luglio: Don Matteo 11 e il film The Circle

Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi giovedì 18 luglio 2019? Ecco i programmi della prima serata. Partiamo da Rai 1 dove, ancora una volta andranno in onde le repliche dell’undicesima stagione di “Don Matteo”, con gli episodi 11 e 12. Nell’episodio “Ancora bambina” la protagonista è Francesca, ballerina prodigio di soli 13 anni, disposta a tutto pur di difendere il suo sogno. Intanto il PM e il maresciallo Cecchini consegnano per errore il ciondolo della “Capitana” a un’anziana signora, che li scambia rispettivamente per il marito defunto e il cameriere. In “Scegli me!” una ragazza viene trovata in fin di vita sul set di un reality show, la “Capitana” dovrà indagare sotto copertura fingendosi una concorrente del programma e sfoderando tutta la sua femminilità. Il PM rimarrà colpito dal lato sexy della “Capitana”… Serata tutta da ridere su Rai 2 con “Improvviserai”, il nuovo programma di Ale e Franz. Uno show basato su pochi e semplici ingredienti: una casa, un gruppo di amici, nessun copione ma solo un auricolare. Un suggeritore vip darà indicazioni a tutto il cast per improvvisare situazioni e personaggi irresistibili. Ale e Franz sono affiancati da Alessandro Betti, Maria Di Biase e Gigi e Ross.

Stasera in TV, cosa andrà in onda sulle rati Rai oggi 18 luglio

Cosa verrà trasmesso sulle altre reti Rai? Continuiamo con Rai 3 che propone il film “The Circle”, diretto da di James Ponsoldt e tratto dall’omonimo romanzo di Dave Eggers. I protagonisti sono il premio Oscar Tom Hanks, Emma Watson (Hermione Granger della saga di “Harry Potter”) e John Boyega , Finn nella trilogia sequel di “Guerre stellari”. Mae Holland lavora per poter mantenere i suoi genitori e pagare le costose cure per il padre malato di sclerosi multipla. Inaspettatamente, la ragazza viene assunta a The Circle, avanguardista società di tecnologia, entrando così in una realtà virtuale che supera ogni sua immaginazione. Su Rai 4 vanno in onda, in replica, tre episodi delle prime stagioni di “Criminal Minds”. La serie racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI ed è stata scritta con l’ausilio di un ex agente dell’agenzia, ispirandosi all’archivio compilato in 35 anni dai profiler americani. Su Rai Movie va in onda il thriller “Sol levante”, diretto da Philip Kaufman e tratto dal romanzo omonimo di Michael Crichton. A Los Angeles il capitano John Connor (Sean Connery) e il detective Web Smith (Wesley Snipes) indagano sull’omicidio di una escort, avvenuto negli uffici di una multinazionale giapponese.

