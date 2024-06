Elettra Lamborghini: “Figlio? Troppi 9 mesi di gravidanza”/ E svela un retroscena hot sul marito Afrojack

Elettra Lamborghini spiazza: “Ci vuole coraggio a fare un figlio”

Schietta, sincera e diretta, Elettra Lamborghini si è raccontata senza filtri nel podcast di Diletta Leotta MammaDilettante. Sposata dal 2020 con il rapper Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall, non ha nascosto il suo desiderio di maternità e di allargare la famiglia, anche se ha rivelato di aver non pochi timori nel mettere al mondo un figlio. Innanzitutto la cantante di Pem Pem ha ammesso che se un domani dovesse avere un figlio, la cantante spiega che non dovrebbero mai mancare nella sua vita “la musica, gli animali e la natura.”

E poi Elettra Lamborghini ha aggiunto di essere preoccupata pensando al futuro di un ipotetico figlio ed ha chiesto a Diletta Leotta: “Non hai paura del mondo? Come fai?” La conduttrice ha risposto: “Lo fai ogni giorno, poi diventa la cosa più naturale del mondo. Avevo paura, anche adesso che non dormo, non cambia niente.” Ed a questo punto la cantante prima ha ammesso: “Secondo me ci vuole coraggio. Ci sono mamme coraggiose e mamma che invece vorrebbero ma hanno paura” E poi ha spiazzato tutti rivelando: “Nove mesi sono troppi per me.”

Spazio ha avuto durante l’intervista anche l’amore tra Elettra Lamborghini ed il marito Afrojack: “Non so come ho fatto a trovarlo, è me al maschile, è fatto per me. Non sono gelosa perché non me ne dà modo, mi dice che sono bellissima.” Aggiungendo cos’è successo durante il loro primo incontro: “Quando ho conosciuto Nick gli ho detto che se mi avesse baciata subito non mi avrebbe vista mai più. Volevo aspettare, volevo fare tutto per bene. Io sono proprio tradizionale”. Ma non è finita qui perché Elettra Lamborghini ha rivelato anche un retroscena hot sulla sua vita con Afrojack, ammettendo di girare sempre nuda in casa: “Io vivo nuda con lui, ti giuro. Sono sempre nuda. Adesso a casa mia qua è difficile perché ho anche altre persone in casa. Ma quando siamo solo io e lui…la pat**a al vento è una goduria.”











