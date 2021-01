Stefano de Martino, nuova fidanzata? “Ho imparato a stare solo!”/ Chiuso il capitolo Belen torna in tv…

Stefano de Martino torna in tv con Stasera tutto è possibile

Tutto è pronto per il ritorno di Stefano de Martino in tv. Dopo un primo slittamento delle riprese per via dell’emergenza Covid (e la rivisitazione di alcuni giochi per le regole del distanziamento sociale), il ballerino e conduttore è pronto a tornare in pista con Stasera tutto è possibile. Chi lo dava già per vinto dopo l’addio (il secondo) alla moglie Belen Rodriguez, si sbagliava e di grosso perché Stefano de Martino continua a cavalcare alla grande e se presto lo vedremo in un cameo in Che Dio ci Aiuti 6, i suoi fan avranno modo di seguirlo su Rai2 prima con Stasera tutto è possibile e poi con Made in Sud rimandato, per adesso, alla primavera, sperando in tempi migliori.

Quello che è certo è che la carriera del bel napoletano continua ad andare avanti di successo in successo e lui stesso, in una lunga intervista al settimanale Chi, ha spiegato di essere un iperattivo mai fermo sulle cose che ottiene e affamato di quello che potrebbe arrivare.

Capitolo chiuso con Belen Rodriguez? “Ho imparato a stare da solo”

Questo forse accade anche in amore? Non sappiamo bene se questa sete e questa voglia di novità lo abbia spinto a dire addio di nuovo alla madre di suo figlio Santiago dopo averci riprovato facendo sognare i fan, ma la cosa certa è che per adesso Stefano de Martino si professa felicemente single. Nella stessa intervista ha ammesso di aver imparato a stare da solo e questo, spesso, può diventare una gabbia per coloro che poi difficilmente si troveranno bene insieme ad un’altra persona, in coppia. Al suo fianco c’è sempre suo figlio ma adesso è arrivato anche un cucciolo che spesso appare sui social proprio insieme a loro tra una coccola e l’altra.

Il rapporto con Belen Rodriguez è molto migliorato dalle prime scaramucce e frecciatine social di quando si sono lasciati ormai lo scorso anno e lo stesso ex pupillo di Maria de Filippi, ci ha tenuto a precisare che faranno sempre del loro meglio per amore del figlio. Un giorno torneranno insieme? Questo sembra davvero escluso perché se un tempo Stefano considerava la fine del suo matrimonio con Belen un fallimento, adesso lo considera un compimento perché ha regalato la vita al loro bambino. Detto questo sembra che il loro capitolo sia proprio chiuso.



