Stash dei The Kolors: “Italodisco successo inaspettato”/ “Amici? Maria De Filippi mi disse: ‘Siete veri'”

Stash, The Kolors e il successo di Italodisco: “Inaspettato“

Anche i The Kolors saranno protagonisti al prossimo Festival di Sanremo 2024, con il brano Un ragazzo una ragazza. Il frontman della band, Stash, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha parlato del clamoroso successo ottenuto quest’anno e dell’imminente partecipazione alla kermesse.

Saverio Costanzo: "Maria De Filippi mi riavvicinò a papà Maurizio"/ "Film su di lui? C'è già il titolo"

Italodisco ha rivoluzionato significativamente la loro carriera e si è rivelato il vero tormentone della scorsa estate: “Fin da bambino sogno di fare pop per arrivare a tutti, mi piace entrare nella vita delle persone con la mia musica, con il mio messaggio sonoro. Sono l’ultimo a poter dare la ricetta del tormentone perché quello di Italodisco è stato un successo inaspettato. Dovevamo vedercela, nel campionato delle hit estive, con top player che si erano uniti per realizzare brani accattivanti. L’accoglienza ricevuta dalla nostra canzone ci ha fatto capire che, quello che è arrivato a noi, è la sincerità, ed è sempre stato il nostro obiettivo“.

Amici, ex prof tuona contro: "Cacciato per aver infranto regolamento"/ "Maria De Filippi? Chiusura totale"

Stash dei The Kolors ricorda Amici e il consiglio di Maria De Filippi: “Ci disse…“

Al Festival di Sanremo 2024 i The Kolors tenteranno di replicare il successo di Italodisco con un altro brano accattivante, Un ragazzo una ragazza. Ecco com’è nato: “Quando scrivi una canzone registri uno stato d’animo, un momento. Un anno fa, nella fase embrionale del nostro nuovo disco, eravamo alla stazione Centrale di Milano e abbiamo visto un ragazzo che tentava un approccio con una ragazza. Notavamo la sua difficoltà nel muoversi off line, fuori dalla protezione dei social, per rompere il ghiaccio. E ci ha ispirato“.

Amici 23, nuovi retroscena sull'addio di Mew e Matthew/ "Non hanno deciso insieme e..."

Ricordando poi l’esperienza della band ad Amici, dove vinsero nel 2005, Stash ricorda un prezioso consiglio ricevuto dalla padrona di casa Maria De Filippi: “Ci travestimmo da quella che, secondo noi, era una ‘band che può essere presa ad Amici’, e cantammo brani in italiano tipo In ginocchio da te. Non stava andando benissimo e, allora, visto che avevamo appena composto Everytime […] dissi: ‘Facciamo quella’. Appena partì la canzone, Maria De Filippi si alzò e mi disse: ‘Ti devo tranquillizzare, questa è molto più forte delle cover in italiano. Prima stavate cercando di entrare ad Amici, adesso siete veri. E sappiate che, se entrerete qui, dovrete essere veri, qui vince chi non finge‘. La sua fu una carezza al cuore e dissi: ‘Lei è la più rock di tutti’“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA