Stash e i The Kolors: “Non ci siamo mai sentiti morti”/ “Siamo ripartiti da zero dopo tante delusioni”

Italodisco ha segnato un vero e proprio punto di svolta nella vita e nella carriera di Stash e dei The Kolors che, dopo l’incredibile exploit dell’anno scorso, sono entrati di diritto nell’olimpo dei tormentoni radiofonici. La band ha riconfermato il grande successo dell’ultimo periodo con il brano-tormentone Un ragazzo una ragazza presentato all’ultimo Festival di Sanremo 2024, oltre al nuovissimo singolo Karma, uscito lo scorso 3 maggio e ora pronto a far ballare tutti nei prossimi mesi estivi.

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il frontman Stash Fiordispino ha commentato il successo della band e rivelato qual è stato lo spartiacque decisivo per la loro carriera: “Italodisco ha segnato un nuovo inizio nel nostro percorso: c’è un prima e un dopo quella canzone“. Dopo un periodo complicato, la band è esplosa con la hit radiofonica dello scorso anno e, da quel momento, si è rimessa in carreggiata pur non dimenticando il passato: “Non ci siamo mai sentiti morti, artisticamente parlando. Però qualche difficoltà l’abbiamo incontrata“.

Stash ricorda il periodo complicato dei The Kolors, quando anche i discografici faticavano a scommettere su di loro, e ricorda un episodio in particolare: “Siamo ripartiti da zero dopo tante delusioni e momenti di sconforto. Basti pensare che quando nel 2019 pubblicammo Pensare male, in duetto con Elodie, eravamo gli unici a credere in quel pezzo. Non ci scommettevano neppure i discografici di allora: alla fine vinse un Disco di platino“.

Ora la band ex Amici ha ritrovato nuove energie e il giusto spirito per affrontare al meglio la propria carriera, svelando anche qual è la formula del successo: “La sincerità. Conta l’intenzione. Nel nostro caso ha fatto la differenza anche un pizzico di sana presunzione, la voglia di farcela senza scendere a compromessi con le tendenze del momento“. I The Kolors sono oramai maestri nella realizzazione del tormentone perfetto, anche se il cantante conferma che non c’è alcuna intenzione di seguire le tendenze musicali del momento: “Nulla di costruito. Noi giochiamo nel campionato del pop, ma con le nostre regole […]”.

