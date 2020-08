Stash e The Kolors/ Ecco quando la band tornerà sul palco per la prima volta dopo il lockdown

Anche i The Kolors non si sono fatti attendere: quest’estate non sarebbe stata la stessa senza i concerti della band. Il prossimo 8 settembre ritorneranno sul palco a Maniago per il primo live dopo il lockdown e per presentare il singolo Non è vero, che hanno già avuto modo di lanciare durante lo show Amici Speciali che Maria De Filippi ha organizzato per sostenere la Protezione Civile. Prima di rimboccarsi le maniche e salire di nuovo sul palco, Stash e gli altri della band hanno deciso di affrontare l’estate a colpi di mare, gite in barca e qualche gita in auto. “Mi piace uscire al tramonto in questi giorni di caos”, ha scritto Stash sui social, “trovare posti dove non c’è nessuno, dove si è soli in mezzo al nulla… mi fa capire quello che voglio davvero“. I fan hanno di certo apprezzato, ma hanno fatto anche una richiesta al cantante: ritornare a condividere video musicali, come non accade da qualche tempo a questa parte. Oggi, lunedì 24 agosto 2020, i The Kolors saranno sul palco di Battiti Live e ci sarà occasione per ascoltare la loro musica. Così come accade anche grazie alle Stories, dove Stash regala qualche passaggio musicale.

The Kolors, nastri rosa in casa Stash

Periodo intenso per Stash dei The Kolors e non di certo solo per quanto riguarda la ripresa del settore musicale. Il frontman della nota band italiana infatti sta affrontando con gioia e responsabilità l’arrivo del suo erede: il countdown per la nascita della sua bambina è già attivato e Stash non perde occasione per trasmettere tutto il suo affetto alla nascitura. Così come alla compagna Giulia Belmonte, di cui bacia il pancione in un post su Instagram. “Le femmine mie”, si è limitato a scrivere, conquistando oltre 160 mila like nel giro di poche ore. Clicca qui per guardare la foto di Stash e Giulia Belmonte. L’annuncio del lieto evento del resto è stato dato solo pochi mesi fa, quando il cantante ha deciso di rompere il silenzio e ha mostrato agli ammiratori l’ecografia della sua piccolina. “È una sensazione strana ma troppo bella“, ha scritto in quell’occasione, “Ti rendi conto perché esistiamo. Io ho sentito quella roba lì, quella spinta interiore che ti dice ‘sì, tuffati in questa avventura’“. Il fiocco rosa in arrivo però non gli impedisce di rimboccarsi le maniche con la band e lo ha già dimostrato con una parziale assenza agli eventi pubblici. “Sto scrivendo tantissimo, sto producendo un bel po’ di canzoni perchè vogliamo usare al massimo questi giorni che sono apparentemente più liberi per via della pandemia”, ha dichiarato a RTL 102.5, “quindi cerchiamo di conservare e mettere giù quante più canzoni possibili. Praticamente, stiamo facendo un po’ come le formiche”.

Video, Il video di “Non è vero” dei The Kolors

Foto, Stash dei The Kolors si sente già papà

Visualizza questo post su Instagram Le femmine mie… #auguri Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash) in data: 13 Ago 2020 alle ore 5:13 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA