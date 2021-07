Stef Burns, ex marito e flirt Maddalena Corvaglia/ “6 anni di matrimonio fantastici”

Stef Burns è l’ex marito di Maddalena Corvaglia, la ex velina di Striscia La Notizia oggi paparazzata in compagnia di Paolo Berlusconi. Tornano così ad accendersi i riflettori sulla vita privata della bellissima showgirl italiana che in passato è stata legata sentimentalmente anche ad Enzo Iacchetti e Alessandro Viani.

La storia più importante però è stata sicuramente quella con il chitarrista americano con cui ha avuto anche la figlia Jamie. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la Corvaglia ha raccontato: “non amo dire tutte le dinamiche del divorzio per proteggere Jamie. Bisogna avere dignità e rispetto per i bambini che si trovano in mezzo a queste dinamiche e si trovano a soffrire», poi precisa: «Ho imparato ad incassare, ad avere pazienza e a tutelare mia figlia”. La ex velina di Striscia La Notizia ha poi fatto una confessione inaspettata: “io non volevo diventare mamma, nessuna nasce tale, ma poi lo sono diventata e sono felicissima”.

Maddalena Corvaglia ex fidanzato: le storie con Enzo Iacchetti e Alessandro Viani

La fine del matrimonio con Stef Burns non è stata facile per Maddalena Corvaglia che sui social ha scritto tempo fa: “i matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli. Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa “importante”, “portare dentro”: sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo”.

Poi nella vita di Maddalena Corvaglia è arrivato Alessandro Viani con cui ha vissuto una relazione ufficializzata proprio sui social con tanto di foto insieme e una bellissima dedica: “non amo le sviolinate, le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi. Ma quando in un momento triste e buio della vita si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare … si può solo ringraziare il cielo”.

Per chi non lo ricordasse in passato la Corvaglia è stata sentimentalmente legata anche ad Enzo Iacchetti con cui ha condiviso tantissimi anni a Striscia La Notizia. Un’amore che il conduttore televisivo ricorda ancora oggi: “pur avendo all’epoca 21 anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta. Fu quel mix a farmi innamorare”.

