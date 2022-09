Stef Burns e Jamie, ex marito e figlia di Maddalena Corvaglia/ “Ho scoperto che…”

Stef Burns e Maddalena Corvaglia, come mai è finita?

Stef Burns è stato il marito di Maddalena Corvaglia. I due si erano sposati il 28 maggio 2011 a Mirandola, in una cerimonia officiata dal cantante Vasco Rossi, di cui Burns è il chitarrista. I due insieme hanno una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata nel 201. Maddalena Corvaglia, nell’annunciare la rottura dal marito Stef Burns, aveva dichiarato: “I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Sarà sempre nel mio cuore, insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo”.

Maddalena Corvaglia aveva poi spiegato motivi della rottura: “E’ successo che quando sono arrivata a Los Angeles mi sono trovata accanto un uomo completamente diverso da quello che conoscevo. Anzi, ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. All’inizio ho sperato che Stef avrebbe usato un po’ di buonsenso, che avrebbe cercato di capire. Ci ho provato a salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla”. Stef Burns in una precedenza relazione aveva già avuto due figli di nome Taylor e Woody. Ad oggi non si sa se sia legato ad un’altra donna. Allo stato attuale non ci sono notizie ufficiali in tal senso. Attualmente vive a Milano dove svolge il suo lavoro da musicista.

Stef Burns, chi è il chitarrista solista di Vasco Rossi: dagli esordi…

Stef Burns è il chitarrista di Vasco Rossi. L’uomo, infatti, ha iniziato a suonare che aveva appena 6 anni, utilizzando la chitarra di suo padre. La sua intraprendenza era talmente tanta che a soli 9 anni fonda la sua prima band: The Yellow Brick Road. Questa si può considerare la prima esperienza di Stef Burns in ambito musicale, ma sicuramente non l’ultima. Successivamente, ha fatto parte del gruppo Legend, nel quale c’era anche il tastierista Dave Mathews, successivamente diventato noto con il nome di Satana.

La sua prima vera band sono stati gli Omega, con i quale ha iniziato a suonare nel 1979. Inoltre, sappiamo che ha partecipato con i Berlin alla colonna sonora di Top Gun, Take My Breath Away. Nel 1991, arriva a collaborare con Alice Cooper. Questo colpisce il cantante italiano Vasco Rossi, che contatta il chitarrista nel 1993. Il primo live insieme c’è stato nel 1995 a San Siro e da lì la loro collaborazione diventa di fatto storica.











