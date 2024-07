Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo Noise e la moglie Stefania Caroli: dal primo incontro nel 2010 alla nascita di un grande amore che li ha portati a sposarsi per ben 4 volte. La prima volta che si sono detti “si” è stato in comune e successivamente i due hanno deciso di celebrare il loro amore con una cerimonia di matrimonio organizzata in una spiaggia di Miami. La terza volta, invece, è stata nella chiesa di Scandiano, la città in provincia di Reggio Emilia, dove Stefania è nata e l’ultima volta in una piccola chiesetta dove hanno rinnovato le promesse d’amore.

Proprio il dj e conduttore radiofonico durante la sua avventura a L’Isola dei Famosi ha parlato così dei suoi 4 matrimoni: “la prima in comune, era da poco che stavamo insieme, ero uno scapestrato e volevo darle una sicurezza. La seconda in spiaggia a Miami, indossavo una camicia orribile, c’era anche Marco Mazzoli. La terza volta un matrimonio che credo che tutta Scandiano si ricorda ancora, 184 invitati e quasi 700 bottiglie di vino a tavola. L’ultima volta le avevano rubato la fede del matrimonio e senza dirle niente l’ho fatta rifare uguale, l’ho portata in una chiesetta dove c’eravamo solo io e lei, davanti al crocifisso e le ho giurato ancora amore eterno davanti a Dio”.

Paolo Noise e la moglie Stefania Caroli: le toccanti parla del conduttore e dj

L’amore tra Paolo Noise e la moglie Stefania Caroli è stato per il dj e conduttore radiofonico un’ancora di salvezza in diversi momenti difficili della sua vita. La donna, 49enne originaria di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dopo aver lavorato come sales manager per il mondo della pubblicità di Confcommercio ha deciso di cambiare strada iniziando a lavorare nel mondo dello spettacolo. Da circa 10 anni, infatti, come si legge sulla sua pagina social è un vip contact manager e public relator. La sua presenza è stata fondamentale in un momento molto delicato della vita del dj come ha raccontato lo stesso Noise a L’Isola dei Famosi: “siamo legati per una serie di motivi molto profondi. Stefania mi ha salvato da un periodo orribile della mia vita, dove avevo perso il senso della realtà”.

Parlando proprio di un momento molto delicato della sua vita, Noise ha rivelato: “È stato un momento della mia vita in cui avevo perso un po’ di valori. Mi sentivo al centro di una vita sbagliata”.