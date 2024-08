Paolo Noise è felicemente sposato con Stefania Caroli, la donna che ha sposato per ben 4 volte. Un amore importante che il conduttore radiofonico, conosciuto dal grande pubblico anche per aver partecipare a L’Isola dei Famosi, ha voluto celebrare in diverse occasioni e luoghi. Il primo “si” è arrivato in comune, mentre la seconda durante un viaggio a Miami con un cerimonia romanticissima celebrata in spiaggia. Poi il matrimonio a Scandiano, il paese di origine della moglie, e l’ultima in una chiesette dove hanno rinnovato le promesse d’amore.

Proprio Noise a L’isola dei Famosi ha raccontato i quattro matrimoni coni la moglie Stefania Caroli: “la prima in comune, era da poco che stavamo insieme, ero uno scapestrato e volevo darle una sicurezza. La seconda in spiaggia a Miami, indossavo una camicia orribile, c’era anche Marco Mazzoli. La terza volta un matrimonio che credo che tutta Scandiano si ricorda ancora, 184 invitati e quasi 700 bottiglie di vino a tavola. L’ultima volta le avevano rubato la fede del matrimonio e senza dirle niente l’ho fatta rifare uguale, l’ho portata in una chiesetta dove c’eravamo solo io e lei, davanti al crocifisso e le ho giurato ancora amore eterno davanti a Dio”.

Paolo Noise di Raio 105: l’amore per la moglie Stefania Caroli

La storia d’amore tra Paolo Noise e Stefania Caroli ha dovuto superare anche diversi momenti di difficoltà. Dal 2010, anno del loro primo incontro, la coppia non si è mai lasciata; anzi con la forza dei loro sentimenti hanno superato anche una crisi causata da alcune sceglie sbagliate del conduttore che in passato è caduto nel tunnel della droga.

“Mia moglie mi ha salvato la vita” – ha detto il conduttore Paolo Noise a L’Isola dei Famosi durante un collegamento con l’allora conduttrice Ilary Blasi. “Siamo legati per una serie di motivi molto profondi” – ha confessato il dj e conduttore precisando – “mia moglie Stefania mi ha salvato da un periodo orribile della mia vita, dove avevo perso il senso della realtà”.

