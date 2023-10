Stefania Craxi: “Ignobile attacco di Hamas”/ “Palestina? Non è colpa solo dell’Occidente”

La senatrice Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri, è la figlia dell’ultimo presidente del Consiglio italiano a intraprendere iniziative per la pace in Palestina e Israele. A Il Fatto Quotidiano parla di quanto sta accadendo in questi giorni tra Tel Aviv e la Striscia di Gaza: “La mia condanna dell’ignobile attacco portato da Hamas allo Stato e ai civili israeliani è totale e senza tentennamenti. Non può valere in questo contesto un teorema pericoloso, che va rigettato con forza e che, mutatis mutandi, sembra assomigliare a quello che negli anni 70 recitava “né con lo Stato né con le Br”. E poi non possiamo mischiare la storia con l’attualità. L’impegno di Bettino Craxi e Andreotti, le loro iniziative, si inserivano in un contesto, anche regionale, oggi radicalmente mutato”.

Questo perché, rispetto ai tempi di Craxi e Andreotti, “sono cambiate le dinamiche internazionali e gli stessi interlocutori. Il processo di pace iniziato ad Oslo si è arenato di fatto con l’assassinio di Rabin e anche con le dinamiche innescate dall’11 settembre: sulla questione è globalmente scesa l’attenzione internazionale. Una responsabilità che non può certo essere ascritta al solo Occidente“.

Craxi: “Posizione dei governi italiani in linea con la comunità internazionale”

L’attenzione dell’Occidente per il mondo arabo si è appiattito con il tempo sulle posizioni dei governi di Israele, nonostante le vessazioni nei confronti della Palestina: “Una parte importante del mondo arabo vuole normalizzare, giustamente, i rapporti con Israele. E su questa strada va sostenuta e incoraggiata. Gli Accordi di Abramo hanno innescato una dinamica positiva, indicando una prospettiva necessaria che va salvaguardata. Se poi guardiamo la posizione dei governi italiani in questi anni, è del tutto in linea con quella della comunità internazionale: saggia, rispettosa del diritto internazionale, che rappresenta la bussola del nostro agire”, spiega Stefania Craxi a Il Fatto Quotidiano.

