Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Israele, Netanyahu: “Ogni membro di Hamas è un uomo morto”

Nel massacro che è stato perpetrato da Hamas in alcuni kibbutz della zona di Kfar Aza, sono stati uccisi anche numerosi bambini, circa 40 su un totale di 200 vittime. Gli attacchi degli israeliani contro la Cisgiordania e Gaza, hanno provocato circa 1100 vittime e continua incessante la pioggia di bombe e di missili sui territori palestinesi, mentre si stanno ammassando al confine anche le truppe di terra israeliane.

Dopo aver lanciato un ultimatum alla popolazione di Askelon, i miliziani di Hamas hanno colpito l’hotel Regina. Israele ha colpito con bombe anche il sud del Libano a seguito di attacchi portati dagli hezbollah. Il ministro italiano Tajani ha raggiunto l’Egitto per cercare di far aprire il varco che collega la striscia di Gaza all’Egitto stesso, attualmente chiuso. La questione dei corridoi umanitari è al centro di molte discussioni anche all’interno della Comunità Europea. Nel pomeriggio a Gaza si è fermata l’unica centrale elettrica presente nella striscia e tutte le utenze sono senza energia elettrica. Da segnalare infine le parole del premier israeliano Netanyahu, che ha spiegato: “Ogni membro di Hamas è un uomo morto”.

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, si dice convinto che in Italia sarà possibile realizzare una centrale nucleare fra qualche anno. “Il primo interruttore di una centrale nucleare in Italia potrà essere acceso nel 2032 se partiamo nel 2024”, le parole del vice presidente del consiglio aggiungendo di aver “chiesto ai tecnici del mio ministero” sulla fattibilità del progetto.

E ancora: “Da milanese – le sue parole riportate da TgCom24.it, rilasciate da Salvini a Roma – la prima centrale la vorrei a Milano. Lo vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città, perché sono convinto che sia energia pulita, sicura e costante”. E ancora: “Nel 2032 il primo treno passerà per la Torino-Lione. Lo stesso anno il primo treno viaggerà da Bolzano a Innsbruck in 25 minuti e un altro treno passerà sul Ponte sullo Stretto. Nel 2032 ci sarà anche il primo treno sulla metro che a Roma unisce l’altare della Patria con Roma Nord”.

Il centrocampista showgirl Belen Rodriguez si sarebbe trasferita a Brescia, dal fidanzato Elio Lorenzoni, dove vivrebbe senza figli. L’artista argentina avrebbe quindi lasciato la sua storica casa di Milano, lontana da flash e paparazzi, per trovare maggiore tranquillità, e nel capoluogo lombardo avrebbe lasciato i due figli Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

A fare lo scoop è Deianira Marzano, che scrive sui social: “Belen tornerà presto più forte di prima. Ogni domenica (lo fanno già da 2-3 settimane) i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio), insomma fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio”. Da tempo la Rodriguez è sparita, salvo qualche rara pubblicazione social, e di recente Fabrizio Corona, parlando con Belve, aveva spiegato: “Belen non sta bene, ma si riprenderà”.

Ultime notizie, Due morti e due feriti gravi in uno scontro a Palestrina

Lo chef Maurizio Ponzo e sua moglie sono morti martedì sera a seguito di uno scontro frontale avvenuto a Palestrina. Nell’incidente sono rimasti gravemente feriti anche i due figli della coppia, rispettivamente di nove e sei anni. L’incidente è avvenuto perché un’auto ha invaso la corsia opposta colpendo frontalmente la loro auto. L’uomo svolgeva il suo lavoro all’interno di un ristorante molto noto di Zagarolo, Il Giardino, ed anche la moglie lavorava nella stessa cittadina in uno studio di commercialisti. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 e i carabinieri per chiarire l’accaduto.

Ultime notizie, la crisi in medio Oriente fa salire i prezzi dell’energia

La crisi che è scoppiata da qualche giorno tra Israele ed Hamas, che si aggiunge a quella tra Ucraina e Russia, sta facendo salire immediatamente i prezzi del gas e dell’energia in generale, e la Premier meloni sta per recarsi in Africa, in Congo ed in Mozambico, per cercare delle alternative sul mercato internazionale del gas che riescano a calmierare il prezzo del gas che è subito schizzato a 50 euro nonostante le rassicurazioni del governo riguardanti la disponibilità delle scorte. A fronte di questi problemi, come già evidenzato nelle precedenti crisi energetiche la soluzione va cercata nelle fonti alternative.

Ultime notizie, Una vittima e due intossicati per un incendio a Napoli

Un incendio che è divampato in un appartamento a Napoli, in via Suarez, nel quartiere Vomero, ha causato la morte di un uomo, mentre altre 2 persone sono rimaste intossicate. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno trovato esanime la vittima, un 55enne, all’interno dell’appartamento. I due intossicati sono la madre della vittima, di 95 anni, e la sua badante, che gli operatori del 118 hanno soccorso e portato in ospedale per i necessari accertamenti. La polizia indaga sulle cause che hanno causato l’incendio.











