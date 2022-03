Stefania e Maurizio, chi sono? Coppia Ultima Fermata/ Lei vuole un figlio ma lui…

Stefania e Maurizio, coppia Ultima Fermata 30 marzo 2022

Stefania e Maurizio saranno i protagonisti della seconda puntata di Ultima Fermata, il programma che strizza l’occhio a Temptation Island ed in onda nella prima serata di oggi, 30 marzo 2022, su Canale 5. La coppia, come le precedenti che sono passate dalla trasmissione che vede alla conduzione Simona Ventura, dovrà fare i conti con i propri problemi e soprattutto capire se vale la pena andare avanti ancora insieme o se per uno dei due è arrivato il momento di scendere per sempre alla prossima fermata.

Nella coppia formata da Maurizio e Stefania, marito e moglie, il problema sembra essere legato alla mancanza di un figlio. Un desiderio mai sopito nella donna, che sopra di poter un giorno diventare mamma dell’uomo che ama, ma non condiviso proprio da Maurizio. E’ quest’ultimo a scrivere alla trasmissione Mediaset al fine di poter trovare una soluzione ad un problema che si sarebbe intensificato al punto tale da mettere a serio rischio il loro matrimonio.

Ultima Fermata: lui non è ancora pronto ad avere un figlio, mentre lei…

Da una parte c’è Stefania, desiderosa di poter stringere tra le sue braccia il proprio figlio, dall’altra c’è il marito Maurizio, che proprio non se la sente di diventare padre e teme che dopo quattro anni di matrimonio la moglie possa decidere di allontanarsi definitivamente per via del suo grande desiderio di maternità non condiviso. Per questa ragione hanno accettato di partecipare a Ultima Fermata.

In merito Maurizio ha commentato: “Nonostante il nostro sia un amore con la A maiuscola, Stefania vuole tanto avere un figlio, io invece no. Questa cosa che non ci accomuna mi fa star male. La paura di perderla c’è e una vita senza di lei non me la vedo”. Stefania, di contro, si è sfogata durante la sua permanenza in casetta: “Mi ha fatto perdere solo tempo, cosa deve aspettare ancora? Non facciamo quasi più l’amore, pensa che se ha rapporti con me rischia che io rimanga incinta”. Cosa decideranno di fare?

