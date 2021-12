Stefania Marchionna, promessa ai tifosi dell’Inter/ “Spogliarello con la Champions…”

Stefania Marchionna è una tifosa speciale dell’Inter che ha deciso di fare una promessa ai tifosi nerazzurri qualora dovesse arrivare la vittoria della Champions League. Mora, bellissima e con delle curve mozzafiato, Stefania Marchionna si è fatta conoscere partecipando come ospite a qualche puntata di Tiki Taka. All’interno della trasmissione sportiva targata Mediaset, Stefania ha fatto conoscere a tutti la propria fede calcistica. Il suo cuore, infatti, batte per l’Inter e ai tifosi della squadra nerazzurra ha deciso di fare un regalo qualora dovesse arrivare l’importantissima vittoria.

Per ricevere il dono prezioso che Stefania ha promesso ai tifosi, ma anche ai giocatori dell’Inter, non basterà la vittoria dello scudetto che ha recentemente regalato una gioia al popolo nerazzurro. Per fare in modo che Stefania mantenga la promessa, l’Inter dovrà riportare a casa la vittoria della Champions League.

Stefania Marchionna, dono speciale per i tifosi dell’Inter

La squadra allenata da Simone Inzaghi è candidata alla vittoria dello scudetto essendo prima in classifica, ma per ricevere il regalo di Stefania Marchionna, l’eventuale vittoria dello Scudetto non basterà. “Spogliarello? Sì, ma solo in caso di vittoria della Champions League, lo Scudetto ormai siamo abituati a portarlo a casa”, ha fatto sapere la speciale tifosa nerazzurra come riporta Calcio Today.

Il 2022, dunque, potrebbe portare più gioie al popolo nerazzurro. L’Inter, impegnata su più fronti, potrebbe riuscire a portare a casa Scudetto e Champions League. Solo la vittoria dell’importante trofeo europeo, per, porterebbe Stefania a mostrare tutta la sua bellezza con uno spogliarello speciale.

